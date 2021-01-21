В мире

Ученые впервые показали “реальное” 3D-фото коронавируса

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На представленном изображении отчетливо видны вирусные “шипы”

Китайские ученые первыми в мире получили 3D-снимок коронавируса SARS-CoV-2, который является возбудителем охватившего мир заболевания COVID-19.

Изображение было сделано исследователями из пекинского Университета Цинхуа в сотрудничестве со студией Nanographics, говорится в пресс-релизе.

Ученые впервые показали "реальное" 3D-фото коронавируса

Для получения снимков ученые применили технологию криоэлектронной томографии, которая предполагает использование мгновенно замороженных образцов вируса. Сама фотография была сделана с помощью электронного микроскопа.

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В свою очередь сотрудники Nanographics незначительно отредактировали изображение, в частности разукрасив его однотонную структуру. Это помогло сделать его легче для восприятия.

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Ученые впервые показали "реальное" 3D-фото коронавируса

Кроме того, они создали 3D-модель вириона ("заражающей" части вируса), на которой отчетливо видно его внешняя и внутреннее строение.

Любопытно, что все предыдущие 3D-модели были созданы при помощи компьютерных программ.

Напомним, ранее исследователи из Университета Гонконга застали вирус SARS-CoV-2 в процессе размножения и опубликовали фото.

Тем временем, как мы уже сообщали, по состоянию на утро сегодняшнего дня число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом в мире с начала пандемии приблизилось к 97 млн. А более 2 млн из них привели к смертельному исходу.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 25 секунд ago
0 0 1 минута чтения
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