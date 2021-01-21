“Все задрожало, как бомба”: подробности взрыва здания в Мадриде (фото, видео)

По меньшей мере четыре человека погибли

По меньшей мере четыре человека погибли в результате мощного взрыва в Мадриде.

Об этом сообщает El Comercio.

Инцидент произошел, когда рабочие проверяли систему подачи газа. Как сообщил мэр города Хосе Луис Мартинес-Альмейда, вероятной причиной взрыва стала утечка газа.

Здание принадлежит церкви Вирхен-де-ла-Палома. В нем находятся офисы и конференц-залы. Рядом расположены школа и детский сад.

TWITTERJanuary 20, 2021

Испанские СМИ сообщают, что в результате ЧП шесть человек получили ранения и были госпитализированы, несколько из них находятся в тяжелом состоянии.

Полиция подтверждает, что есть жертвы, но точное количество погибших официальные источники пока не называют.

По материалам: Сегодня