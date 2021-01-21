В Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19

У мужчины долгое время не было симптомов заболевания

В Германии впервые зафиксирована смерть после повторного заражения COVID-19 – из-за последствий коронавируса умер 73-летний мужчина.

Об этом сообщили в министерстве здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг, передает местное издание Suddeutsche Zeitung.

Мужчина умер еще 11 января, но обнародована эта информация была в среду, 20 января.

В Минздраве федеральной земли рассказали, что мужчина в первый раз заболел COVID-19 в апреле прошлого года, а в декабре тест на коронавирус снова дал положительный результат.

Отмечается, что вначале у него долгое время не было симптомов заболевания, а спустя несколько недель он умер от пневмонии и сепсиса, вызванных коронавирусом. Его супруга также повторно заразилась коронавирусом.

В тренде

В Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19

Пока непонятно, болели они распространенной формой COVID-19 или речь идет о мутации.

Напомним, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Германии жесткий карантин продлили до 14 февраля.

Мы также сообщали, что в Германии в больнице, которая расположена в городе Гармиш-Партенкирхен, новым видом коронавируса заболели 35 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Германия

смерть

заражение

коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Почему после прививки от COVID-19 по всему миру умирают людиЕвросоюз 6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства “Северного потока – 2″Экономика Отказ от русификации: Литва официально дала новое название ГрузииЕвросоюз В Нидерландах зафиксировали 100 случаев осложнений после вакцины PfizerЕвросоюз Позволит избежать катастрофы: Шмыгаль объяснил отличия локдауна в Украине и ЕвропеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+4383 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Как изменится политика США по Украине с приходом Байдена: мнение эксперта

В Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19

Инаугурация Джо Байдена: все подробности

Все новости

Байден дал знак Украине – журналист об инаугурации президента США

21 января, 00:10

Новости У24

Президент-долгожитель: кто такой Картер из инаугурационной речи Байдена 21 января, 00:05

США

Пирло берет первый трофей в карьере, обыграв Гаттузо в Суперкубке Италии 21 января, 00:03

Футбол

Как изменится политика США по Украине с приходом Байдена: мнение эксперта

Фильм Навального о Путине: политолог объяснил, выйдут ли россияне протестовать

20 января, 23:42

Новости У24



Папа Римский увидел в игре “Специи” танго и пригласил к себе сенсацию Кубка Италии 20 января, 23:33

Футбол

Инаугурация Джо Байдена завершилась: видео, главные факты и лучшие мемы

Тарифные протесты: как в регионах Украины митингуют против высокой цены на газ (видео)

Самая сексуальная фанатка Малиновского. И речь не о его жене 20 января, 23:04

Футбол

“Запад может помочь”: озвучен прогноз, как Путин потеряет власть в России

20 января, 23:02

Новости У24

В Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19 20 января, 22:58

Евросоюз

Закатывал глаза и терял сознание: еще один Нурмагомедов ворвался в UFC с удушением

Проблема не в Путине – политолог объяснил, почему Украина и Россия не договорятся

20 января, 22:28

Новости У24

Событие дня Инаугурация Джо Байдена: все подробности Онлайн

Пусть Господь поможет вам: Яценюк тепло поздравил Байдена с президентской присягой 20 января, 22:24

Политика

Байдена поздравили с новой должностью: какие подарки он получил 20 января, 22:21

США

Лучшие моменты инаугурации Байдена — самого модного события за год 20 января, 22:11

Звездно

Магическая дата 21.01.2021: что готовит этот день для нас всех

В Европарламенте требуют заморозить Nord Stream 2: Одних призывов к России мало 20 января, 21:54

Политика

Путин и Навальный играют в свою игру – экс-министр о событиях в России

20 января, 21:53

Новости У24

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня