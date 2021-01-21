В Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19
У мужчины долгое время не было симптомов заболевания
В Германии впервые зафиксирована смерть после повторного заражения COVID-19 – из-за последствий коронавируса умер 73-летний мужчина.
Об этом сообщили в министерстве здравоохранения федеральной земли Баден-Вюртемберг, передает местное издание Suddeutsche Zeitung.
Мужчина умер еще 11 января, но обнародована эта информация была в среду, 20 января.
В Минздраве федеральной земли рассказали, что мужчина в первый раз заболел COVID-19 в апреле прошлого года, а в декабре тест на коронавирус снова дал положительный результат.
Отмечается, что вначале у него долгое время не было симптомов заболевания, а спустя несколько недель он умер от пневмонии и сепсиса, вызванных коронавирусом. Его супруга также повторно заразилась коронавирусом.
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В Германии зафиксировали первую смерть после повторного заражения COVID-19
Пока непонятно, болели они распространенной формой COVID-19 или речь идет о мутации.
Напомним, из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в Германии жесткий карантин продлили до 14 февраля.
Мы также сообщали, что в Германии в больнице, которая расположена в городе Гармиш-Партенкирхен, новым видом коронавируса заболели 35 человек.
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