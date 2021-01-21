Смерть от вакцины от COVID-19: ВОЗ объяснили ситуацию
На данный момент еще 12 препаратов от COVID-19 ожидают оценку эффективности
По состоянию на 20 января в мире не было зафиксировано ни одного летального исхода
от вакцинации против коронавируса. Однако был зафиксирован побочный эффект – анафилактический шок.
Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения Марианджела Симао во время онлайн-конференции, которая транслировалась в Twitter.
"У нас есть вакцина, которая широко используется на рынке. Это Pfizer. И мы пока не увидели ни одной смерти от вакцин, которые на данный момент используются", – сказала Симао.
Она добавила, что ВОЗ тщательно отслеживает любые серьезные побочные эффекты от вакцин и обновляет свои рекомендации. На данный момент еще 12 препаратов от COVID-19 ожидают оценку эффективности и безопасности от экспертов организации.
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Ранее мы сообщали, что вакцина Pfizer показала эффективность против коронавируса-мутанта. Все мутации коронавируса были нейтрализованы антителами.
Также напомним, в Израиле сомневаются в заявленной эффективности вакцины от коронавируса от Pfizer и BioNTech. Есть опасения, что препарат может не защитить от новых штаммов вируса.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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