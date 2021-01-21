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“Сидим раскумариваем” и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина

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Новые хоромы президента России поразили воображение обывателей

Главной темой обсуждения вторника, 19 января, без преувеличения можно назвать новое расследование российского оппозиционера Алексея Навального о дворце президента России Владимира Путина под Геленджиком на берегу Черного моря.

Масштабы и некоторые удивительные сооружения дворца поразили и вызвали недоумение не только у россиян, но и у пользователей соцсетей по всему миру. И они, конечно же, не преминули излить свой "восторг" в фотожабах и мэмах.

К примеру, не одному человеку это поразительное сооружение напомнило компьютерную игру The Sims.

"Сидим раскумариваем" и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина

"Дворец Путина и то, как там всё вечно перестраивают, похоже, как по мне, когда я в Sims ввела код на деньги и теперь не знаю, куда их деть и что ТАКОГО можно на них построить", – пишет еще одна девушка.

Также не обошли вниманием и игровые автоматы – точно завидуют.

"Сидим раскумариваем" и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина

Отметились и англоязычные пользователи сети. Одного из них поразил танцевальный автомат

"Собираюсь провести остаток дня, представляя, как Путин исполняет какие-то движения в Dance Dance Revolution в своем секретном дворце", – пишет он.

"Сидим раскумариваем" и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина

А в таинственную "красную комнату" путинского дворца кто-то догадался поместить исполняющую "Калинку" спикера российского МИДа Марию Захарову. Органично получилось, не правда ли?

"Сидим раскумариваем" и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина

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Ну и куда же без Лоры Палмер. Многим пользователям странная комната с шестом в хоромах российского президента напомнила тот самый таинственный вигвам из знаменитого сериала Дэвида Линча "Твин Пикс".

"Сидим раскумариваем" и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина

"Сидим раскумариваем" и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина

Судя по всему "красная комната" с шестом и кальянами особо поразила воображение обывателей.

"Сидим раскумариваем" и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина

Не смогли обойти вниманием и "склад грязи".

"Сидим раскумариваем" и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина

"Сидим раскумариваем" и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина

Слушайте главные новости вторника в подкасте "Что сегодня?" от 19 января.

Напомним, согласно расследованию российского оппозиционера Алексея Навального, дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком на берегу Черного моря едва ли не самый секретный и охраняемый объект в России с немыслимыми масштабами и загадочными сооружениями.

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