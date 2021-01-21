Остановить “Северный поток – 2” и ввести санкции: Европарламент принял “резолюцию Навального”
Европарламентарии требуют от Совета ЕС наказать Кремль за арест оппозиционера
Европейский парламент снова требует помешать завершению строительства российского газопровода "Северный поток – 2" из-за ареста в Москве оппозиционера Алексея Навального.
Документ был принят 21 января голосами 581 евродепутатов. Еще 50 проголосовали "против", а 44 воздержались
Стоит отметить, что резолюция несет рекомендательный характер. Дальнейшее решение по данному вопросу будет принято Совет Евросоюза.
В тренде
Инаугурация Джо Байдена: все подробности
В документе звучит призыв освободить Навального, заблокировать "Северный поток — 2", ужесточить санкции против России в целом, кремлевских пропагандистов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину олигархов и членов их семей, а также всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Европарламент
санкции
санкции против России
Алексей Навальный
Северный поток 2
Читайте Segodnya.ua в Google News
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Введите корректный email
Ок
Новости партнеров
Загрузка…
Популярные статьи
Почему после прививки от COVID-19 по всему миру умирают людиЕвросоюз 6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства “Северного потока – 2″Экономика В Нидерландах зафиксировали 100 случаев осложнений после вакцины PfizerЕвросоюз “Северному потоку – 2” грозят новые санкции: СМИ узнали о прощальном плане ТрампаЭкономика Цена на газ в Европе взлетела за день на 10% – это рекорд за два годаЭкономика
Новости партнеров
Загрузка…
загрузка…
В тренде
Коронавирус вУкраине
+5583 новых случаев за сутки
Все о COVID-19
- Русскоязычная идентичность – не значит российская
- В Украине ускорится рост цен: Нацбанк изменил прогноз инфляции
- Доллар в Украине снова растет, курс евро почти застыл на месте
Все новости
-
Парализованных выносили и клали на снег: как соседи спасали людей из пансионата в Харькове
-
Гройсман: импорт тока из РФ и Беларуси убивает украинскую энергетику
21 января, 18:12
Экономика
-
Полиция открыла уголовное производство из-за трагедии в Харькове: до 8 лет тюрьмы
21 января, 18:10
Украина
-
Остановить “Северный поток – 2” и ввести санкции: Европарламент принял “резолюцию Навального”
21 января, 18:06
Евросоюз
-
Кто такой дизайнер Серджио Хадсон: почему его выбирают самые влиятельные женщины США
21 января, 18:05
Модно
-
-
Поездки за границу и covid-паспорта: “слуга народа” дал разъяснения
21 января, 18:02
Новости У24
-
“Шахтер” спасся голом с пенальти в первом контрольном матче в Турции
21 января, 17:58
ЧУ по футболу
-
Что сегодня: когда ждать Байдена в Киеве и где брать вакцины от COVID
21 января, 17:56
Подкасты: Что сегодня?
-
Пьяный чиновник за рулем: появилось видео извинений Немилостивого
-
В “Донбассэнерго” заявили, что помогут “Центрэнерго”, которая осталась без угля
21 января, 17:48
Экономика
-
Украина в ПАСЕ проведет дебаты о нарушении Россией прав человека в Крыму
21 января, 17:46
Политика
-
Как выглядел дом престарелых в Харькове до пожара: видео и фото
21 января, 17:44
Харьков
-
Катя Лель сняла НЛО на видео: “Как же давно вас не было”
21 января, 17:40
Звездно
-
Ученые впервые показали “реальное” 3D-фото коронавируса
21 января, 17:37
Другие страны
-
Пожар в Харькове: в ОГА рассказали о помощи пострадавшим
21 января, 17:34
Новости У24
-
Пожар в Харькове: эксперт назвал предварительную причину (видео)
21 января, 17:33
Новости У24
-
Теплые кредиты: эксперт рассказал, как экономить на отоплении
21 января, 17:26
Новости У24
-
Шмыгаль разочаровывает инвесторов из-за долгового кризиса в “зеленой” энергетике, – Евтушенко
21 января, 17:24
Экономика
-
У Яценюка опровергли слухи, что он идет на довыборы в Раду
21 января, 17:23
Политика
-
Не известно, сколько их там было: соседи рассказали о сгоревшем доме престарелых в Харькове
21 января, 17:22
Харьков
Наши соцсети
-
-
Telegram
-
Youtube
-
Связаться с нами
-
Контакты редакции
-
Написать нам
-
на сайте
-
Спецпроекты
-
Архив сайта
Политика сайта
-
Правила цитирования
-
Правила комментирования
-
Конфиденциальность и защита персональных данных
Стоковые фотографии от
© segodnya.ua, 2021
Лента новостей
Главное
По материалам: Сегодня