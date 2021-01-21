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Остановить “Северный поток – 2” и ввести санкции: Европарламент принял “резолюцию Навального”

Photo of Admin Admin Send an email 20 секунд ago
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Европарламентарии требуют от Совета ЕС наказать Кремль за арест оппозиционера

Европейский парламент снова требует помешать завершению строительства российского газопровода "Северный поток – 2" из-за ареста в Москве оппозиционера Алексея Навального.

Документ был принят 21 января голосами 581 евродепутатов. Еще 50 проголосовали "против", а 44 воздержались

Стоит отметить, что резолюция несет рекомендательный характер. Дальнейшее решение по данному вопросу будет принято Совет Евросоюза.

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В документе звучит призыв освободить Навального, заблокировать "Северный поток — 2", ужесточить санкции против России в целом, кремлевских пропагандистов, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину олигархов и членов их семей, а также всех лиц и организаций, причастных к аресту Навального.

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санкции против России
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