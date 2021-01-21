Двойной теракт в Ираке: число погибших резко выросло

Ответственность за атаку на себя пока что не взяла ни одна группировка

Количество жертв сегодняшнего двойного теракта в центре Багдада увеличилось до 28, а потерпевших – до 73.

Об этом спустя несколько часов после атаки, ссылаясь на источники в полиции Ирака, сообщил телеканал Al Jazeera.

При этом отмечается, что число погибших может увеличиться, поскольку состояние некоторых раненых оценивается как критическое.

Напомним, ранее сообщалось о 17 жертвах двойного теракта, который произошел на рынке, расположенном на площади Таяран в центре Багдада.

По предварительным данным, взрывы были организованы террористами-смертниками, однако все еще ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

Теракты не редкое явление для иракской столицы, однако именно двойные атаки являются достаточно необычной вещью даже для Багдада. Это стало первым таким случаем за более чем полтора года.

По материалам: Сегодня