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Число инфицированных коронавирусом в мире приближается к 97 миллионам

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
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Лидируют США, Индия и Бразилия

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии приближается к 97 млн случаев.

Об этом сказано на сайте университета Джонса Хопкинса.

Статистика по COVID-19 на утро 21 января выглядит следующим образом:

  • подтвержденные случаи заражения – 96 841 621;
  • умершие от связанных с COVID-19 заболеваний – 2 074 618;
  • выздоровевшие – 68 млн.

Лидер по числу заразившихся и скончавшихся – Соединенные Штаты. Здесь выявлено 24 434 283 инфицированных, 406 тыс. летальных исходов и 15 млн излечившихся.

Вторую строчку занимает Индия, где количество подтвержденных случаев выросло до 10 610 883, скончавшихся – до 152 869, выздоровевших – более 10,2 млн человек.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 638 249 заболевших, 212 831 умерший, 7,6 млн вылечившихся.

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Портал Worldometer, специализирующийся на статистике по важнейшим мировым событиям, сообщает, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро четверга составляет 267,3.

При этом в США эта цифра составляет 1 тыс. 252 человека, в Индии – 110, в Бразилии 998.

Как сообщалось ранее, в Украине за последние сутки выявили 5583 новых случая инфицирования коронавирусом.

Кроме того, в ВОЗ заявили, что в мире не было зафиксировано ни одного летального исхода от вакцинации против коронавируса. Однако был зафиксирован побочный эффект – анафилактический шок.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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