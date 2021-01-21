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Бойня на рынке Багдада: уже больше 30 погибших

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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Террористы преследовали цель собрать как можно больше жертв

Количество жертв и пострадавших в результате сегодняшнего двойного теракта на рынке в центре Багдада снова выросло.

Как сообщает телеканал Al Arabiya, на данный момент известно о не менее 35 погибших и 110 раненых.

В то же время, министр здравоохранения и окружающей среды Ирака Хасан Мухаммад аль-Тамими сообщает о 32 погибших и 110 пострадавших. Ранее сообщалось о 28 скончавшихся.

Бойня на рынке Багдада: уже больше 30 погибших

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

Тем временем стали известны некоторые подробности случившегося. Пресс-секретарь Объединенного оперативного командования генерал-майор Тахсин аль-Хафаджи рассказал, что первый террорист-смертник взорвался на рынке после преследования сотрудниками сил безопасности.

Бойня на рынке Багдада: уже больше 30 погибших

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

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Второй из шахид сделал вид, что нуждается в помощи, а когда вокруг него собрались люди, то привел в действие детонатор, чтобы, таким образом, собрать максимальное количество жертв.

Сейчас идет расследование, чтобы определить пособников террористов.

Бойня на рынке Багдада: уже больше 30 погибших

Фото: REUTERS/Thaier al-Sudani

“Двойной теракт против благополучия граждан Багдада подтверждает стремление террористических группировок нацеливаться на удовлетворение великих национальных потребностей и стремление нашего народа к мирному будущему. Мы твердо противостоим этим мошенническим попыткам дестабилизировать ситуацию в стране”, – написал в Twitter президент Ирака Бархам Салих.

В прошлом этот рынок уже становился объектом терактов – в 2018 году тут прогремели два взрыва. Тогда погибли 38 человек.

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