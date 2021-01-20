В ВОЗ призвали усилить карантинные ограничения во всем мире
Многие страны сталкиваются с нехваткой дополнительного кислорода
Пандемия коронавируса во всем мире распространяется быстрыми темпами, поэтому правительства стран должны усиливать карантинные ограничения.
Об этом заявила директор Панамериканской организации здравоохранения и директор офиса ВОЗ в Северной и Южной Америке Карисса Ф. Этьен, пишет CNBC.
"Наш регион и наш мир не в состоянии контролировать коронавирус. В очень многих местах государственная политика несовместима с серьезностью ситуации", – сказала эксперт.
В заявлении говорится, что многие страны сталкиваются с ограниченными возможностями больниц и нехваткой дополнительного кислорода.
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Согласно последним данным, в мире зафиксировали более 96,1 млн случаев заражения коронавирусом. От осложнений, вызванных коронавирусом, с начала пандемии умерли более 2 млн человек, а выздоровели – 52,9 млн.
Также мы писали, что справедливое распределение вакцин против коронавируса находится под "серьезной угрозой", что может привести к катастрофическому моральному провалу.
Напомним, ранее комитет ВОЗ выступил против вакцинационных паспортов и введения обязательной вакцинации как условия международных поездок.
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