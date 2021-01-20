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В Италии начал извергаться вулкан: видео

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Расплавленная масса вырывалась двумя мощными потоками

В Сицилии неожиданно начал извергаться вулкан Этна. Огромные столбы дыма и лава, которая буквально выплескивались из кратера.

Расплавленная масса вырывалась двумя мощными потоками и с грохотом и катилась вниз. Этна сейчас самый активный вулкан на планете. За последние 70 лет он извергался уже несколько десятков раз.

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По материалам: Сегодня

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