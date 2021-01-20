Премьер Японии заявил о правах своей страны на Курильские острова

В Токио готовы вести переговоры с Москвой о мирном договоре

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что суверенитет его страны распространяется, в том числе, на южную часть Курильских островов, которые сейчас контролирует Россия.

Об этом глава японского правительства заявил в ходе дебатов в парламенте, передает УНН.

По его словам, предметом переговоров с Россией о мирном договоре “является определение принадлежности всех четырех северных островов”.

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При этом Суга отметил, что Япония намерена продолжать развивать совместную с РФ хозяйственную деятельность на южной части Курил.

Напомним, Россия может вернуть под юрисдикцию Японии два самых малозаселенных острова из Курильской гряды, но на своих условиях.

Ранее сообщалось, что Россия разместила ракеты на спорных с Японией Курильских островах.

По материалам: Сегодня