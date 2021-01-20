Новый скандал с вакцинацией от COVID в Европе: теперь отличились австрийские политики

Нарушения проверяют Минздрав и органы прокуратуры

В Австрии проверяют информацию о том, что в некоторых регионах местные политики и их родственники были вакцинированы от COVID-19 вне очереди, тогда как сейчас с стране этап вакцинации медиков и пожилых людей.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает APA.

По информации издания, случаи, когда прививки делали не обитателям домов престарелых, людям старше 80 лет и медицинским работникам, а политикам, общественным деятелям и их родственникам были зафиксированы в Форарльберге, Тироле, Каринтии, Верхней Австрии, Нижней Австрии и Вене.

К примеру, один из мэров, который не подпадал под первый этап вакцинации, сделал прививку от коронавируса во время прививочной кампании в местном доме престарелых.

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В данный момент сообщения о подобных нарушениях проверет Минздрав Австрии и органы прокуратуры.

"Если по непредвиденным причинам остались излишки вакцины – например, в случае острого заболевания человека, которого планировали вакцинироть – должен быть список ожидания с теми, кто должен быть вакцинирован следующим по показаниям", – объяснили в австрийском Минздраве.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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