В мире

Кремль ответил на обвинения Клинтон о сговоре Трампа и Путине перед штурмом Капитолия

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У Путина отрицают сам факт разговора главы Белого дома и хозяина Кремля

Президент России Владимир Путин не контактировал со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время беспорядков в Капитолии в начале 2021 года.

Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, не было", – сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала Трампа марионеткой Путина и заявила, что хотела бы получить записи разговоров главы Белого дома и хозяина Кремля 6 января, чтобы узнать, был ли у них разговор в день нападения на Капитолий.

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Также напомним, 6 января толпы сторонников Трампа штурмовали Капитолий, когда Конгресс утверждал результаты президентских выборов.

А Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что Трамп хотел присоединиться к протестующим, чтобы показать им свою поддержку.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 54 секунды ago
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