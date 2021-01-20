Кремль ответил на обвинения Клинтон о сговоре Трампа и Путине перед штурмом Капитолия
У Путина отрицают сам факт разговора главы Белого дома и хозяина Кремля
Президент России Владимир Путин не контактировал со своим американским коллегой Дональдом Трампом во время беспорядков в Капитолии в начале 2021 года.
Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нет, не было", – сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Напомним, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала Трампа марионеткой Путина и заявила, что хотела бы получить записи разговоров главы Белого дома и хозяина Кремля 6 января, чтобы узнать, был ли у них разговор в день нападения на Капитолий.
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Также напомним, 6 января толпы сторонников Трампа штурмовали Капитолий, когда Конгресс утверждал результаты президентских выборов.
А Reuters со ссылкой на свои источники сообщал, что Трамп хотел присоединиться к протестующим, чтобы показать им свою поддержку.
По материалам: Сегодня