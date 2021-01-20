Израиль изменил правила въезда в страну из-за COVID-19

Усиленный режим изоляции продлили до конца января

Из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, которая возникла из-за пандемии коронавируса, власти Израиля изменили правила въезда на территорию страны.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Теперь всех пассажиров международных авиакомпаний обяжут предъявить отрицательный тест на коронавирус перед посадкой на рейс в страну.

Кроме того, усиленный режим изоляции, который сейчас действует в стране, продлили до конца января.

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Согласно последним данным, в Израиле зафиксировали более 558 тысяч случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекции, умерли более 4 тысяч человек. В то же время побороли болезнь более 473 тысяч человек.

Также мы писали о том, что в Израиле после введения вакцины Pfizer от коронавируса у 13 человек произошел лицевой паралич.

Ранее мы сообщали, что некоторые страны фиксируют летальные случаи после вакцинации от COVID-19. Известно, что в большинстве из них это были пожилые люди, которые имели тяжелые заболевания, или медики, и всем им вкололи вакцину Pfizer/BioNTech.

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