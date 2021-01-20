Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина
Песков утверждает, что никакого дворца у президента нет
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет дворца под Геленджиком.
Об этом сообщает Daily Storm.
"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", — сказал он.
Напомним, сегодня оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, согласно которому у президента Путина есть дворец в Краснодарском крае.
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Здание якобы расположено на берегу Черного моря – это едва ли не самый секретный и охраняемый объект в России, а его масштабы и некоторые удивительные сооружения поражают воображение.
Стоимость дворца оценивается в 100 миллиардов рублей, а его площадь сравнима с территорией 39 княжеств Монако.
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