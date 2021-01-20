В мире

Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 2 minutes read

Песков утверждает, что никакого дворца у президента нет

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет дворца под Геленджиком.

Об этом сообщает Daily Storm.

"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", — сказал он.

Напомним, сегодня оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, согласно которому у президента Путина есть дворец в Краснодарском крае.

В тренде
Инаугурация Джо Байдена: все подробности

Здание якобы расположено на берегу Черного моря – это едва ли не самый секретный и охраняемый объект в России, а его масштабы и некоторые удивительные сооружения поражают воображение.

Стоимость дворца оценивается в 100 миллиардов рублей, а его площадь сравнима с территорией 39 княжеств Монако.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Россия
Владимир Путин
Алексей Навальный
Дмитрий Песков

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце ПутинаВ России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)Россия Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце ПутинаРоссийский трубоукладчик снова покинул зону строительства “Северного потока – 2″Экономика Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце ПутинаОтдельное “государство” внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)Россия Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце ПутинаНавальный возвращается в Россию: видеоРоссия Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце ПутинаУкраинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияниеЭкономика Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце ПутинаОдним абзацем. За что арестовали НавальногоРоссия

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+3939 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Инаугурация Джо Байдена: все подробности
  • “Сидим раскумариваем” и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина
  • Клинтон назвала Трампа марионеткой Путина и подозревает их в сговоре перед штурмом Капитолия

Все новости

  • США ввели санкции против украинской компании

    20 января, 01:56
    США

  • ЕС хочет передавать излишки вакцины от COVID-19 бедным соседям

    20 января, 01:39
    Евросоюз

  • За два убийства: Иран ввел санкции против Трампа и его администрации

    20 января, 01:00
    США

  • Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина

    Трапезные и общественные приемные вместо ресторанов и фитнеса: как обходят локдаун

  • Кандидаты на глав Госдепа и Пентагона поддерживают предоставление Украине оружия

    20 января, 00:52
    США

  • Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина

    “Саня, трусы маловаты”: Усик нырнул в прорубь и рассказал о переговорах по бою

  • Пленки КГБ Беларуси о протестах: силовики готовили вооруженную провокацию

    20 января, 00:37
    Другие страны

  • В Германии продлили жесткий карантин до 14 февраля

    20 января, 00:12
    Евросоюз

  • Событие дня

    Инаугурация Джо Байдена: все подробности

    Онлайн

  • Глава ЦРУ подала в отставку

    19 января, 23:58
    США

  • Эпидемиолог объяснила, почему на праздники меньше новых случаев COVID-19

    19 января, 23:51
    Украина

  • “Молюсь за ее успех”: Трамп признал администрацию Байдена в прощальной речи

    19 января, 23:34
    США

  • Украинский великан остался без клуба НБА, который обещал ему 2,3 миллиона

    19 января, 23:22
    Баскетбол

  • “Сидим раскумариваем” и Захарова у шеста: реакции Сети на дворец Путина

    19 января, 23:16
    Россия

  • Вакцинация от коронавируса: в Минздраве дали важный совет украинцам
    Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина

    19 января, 23:13
    Новости У24

  • Гордон поймал российских пропагандистов на лжи о вакцине от коронавируса
    Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина

    19 января, 22:54
    Новости У24

  • Клинтон назвала Трампа марионеткой Путина и подозревает их в сговоре перед штурмом Капитолия

    19 января, 22:45
    Политика

  • Кольцо за 400 тысяч долларов получила от миллионера наказанная за допинг россиянка

    19 января, 22:30
    Теннис

  • “Нестандартный и одаренный”: Гордон анонсировал интервью с известным россиянином
    Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина

    19 января, 22:21
    Новости У24

  • Инаугурацию Байдена будут охранять более 30 тысяч военных, копов и агентов ФБР

    19 января, 22:07
    США

Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Украинская баскетболистка оформила дабл-дабл в победной игре чемпионата Швейцарии

1 час ago

SpaceX знову відклала запуск супутників Starlink

2 часа ago

Блинкен: Я поддерживаю предоставление Украине летального оружия

2 часа ago

Степанов озвучил прогноз по COVID в Украине

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button