Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина

Песков утверждает, что никакого дворца у президента нет

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что у президента РФ Владимира Путина нет дворца под Геленджиком.

Об этом сообщает Daily Storm.

"Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике", — сказал он.

Напомним, сегодня оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование, согласно которому у президента Путина есть дворец в Краснодарском крае.

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Здание якобы расположено на берегу Черного моря – это едва ли не самый секретный и охраняемый объект в России, а его масштабы и некоторые удивительные сооружения поражают воображение.

Стоимость дворца оценивается в 100 миллиардов рублей, а его площадь сравнима с территорией 39 княжеств Монако.

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