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У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

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Кто-то явно двинулся на роскоши – Навальный о Путине и его жилище

Дворец президента России Владимира Путина поражает не только своими масштабами, но и ненормальной озабоченностью роскошью. Один из подрядчиков, работавший на обустройстве дворца, раскрыл Алексею Навальному подробности роскошного убранства.

Об этом идет речь в расследовании российского оппозиционера.

Цокольный этаж

Здесь расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская, огромный бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания, аквадискотека (при выходе не улицу), комнаты для персонала — врачей, управляющих, поваров, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, цех обработки яиц, “склад грязи” (18 квадратных метров). Из “коктейль-холла” можно попасть либо в домашний кинотеатр, либо в дегустационную комнату и винный погреб.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

Первый этаж

Здесь есть все, чтобы принимать, а главное — развлекать гостей. Например, три зала казино, домашний театр, бар с напитками, музыкальная гостиная и читальная.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

Второй этаж

Второй этаж больше напоминает гостиницу – множество спален, в том числе Путина, и гостиных, пару комнат отдыха. А еще зимний сад.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

А теперь подробней, как выглядят помещения

Малый обеденный зал обставлен суперэксклюзивной итальянской мебелью Citterio Atena. Эта фабрика делает настолько эксклюзивную мебель, что там десятилетиями помнят всех своих покупателей.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

Самый дорог стол во дворце Путина – 56 тыс. долл., зато со встроенным баром.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

Читальня.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

Домашний театр.

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У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

А это помещение на плане дома обозначено, как кальянная, но какая-то странная: там есть сцена, гримерная и пилон (для танцев на шесте) – больше напоминает стрип-клуб. Один такой диван стоит 27 тыс. долл.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

У Путина во дворце даже есть свое огромное казино.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

Есть и зал с игровыми автоматами, и зал с танцевальным ковриком, а в специальном закутке располагается помещение с огромным треком для электрических машинок.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

Бассейн длиной в 25 метров.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

Гостиная, находящаяся перед личной опочивальней президента РФ.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

А вот и сама спальня Путина в 260 кв. м.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

Ванная комната.

У него и стрип-клуб есть? Как выглядит дворец Путина изнутри (фото)

“Кто так явно двинулся на роскоши. Нет ничего преступного в том, что кому-то нравятся лепнина и позолота. Конечно, трудно понять, зачем одному человеку 47 диванов, но у каждого свои причуды”, – заметил Навальный в своей статье.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее журналисты нашли в Петербурге "тайную семью" Путина. Светлана Кривоногих с дочерью проживают на Каменном острове, но кто они такие для президента РФ?

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