В Сахаре выпал снег, Стамбул и Кашмир тоже замело: видео

В теплые регионы пришли аномальные холода

В африканской пустыне Сахара выпал снег. Обычно в январе средняя температура здесь составляет около 20 градусов тепла. Но на днях столбики термометров опустились ниже нуля.

Заметает снегом и Стамбул. Снег начал идти еще на выходных. Мэрия вывела на улицы более тысячи единиц спецтехники. Впрочем, уже сегодня синоптики обещают потепление до 10 градусов тепла.

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А в индийской провинции Кашмир зимние холода вызвали настоящий туристический бум. Люди массово съезжаются на местные горные курорты.

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По материалам: Сегодня