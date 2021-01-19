В России лавину спустили на горнолыжный курорт: десятки людей пропали без вести

Спасатели смогли найти только одну женщину

В российской Карачаево-Черкесии в районе поселка Домбай у горы Мусса-Ачитара лавина накрыла горнолыжный курорт.

Под лавиной оказались два вагончика проката горнолыжного снаряжения, и было повреждено кафе. В пресс-службе МЧС России сообщили, что на горнолыжной трассе в момент схода лавины находились от четырех до 12 человек, однако СМИ сообщают, под снегом могли оказаться до 20 человек, в том числе несколько детей.

По материалам: Сегодня