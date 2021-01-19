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В немецкой больнице новым видом COVID-19 заболели 35 человек

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Образцы вируса отправили в больницу “Шарите” в Берлине

В Германии в больнице, которая расположена в городе Гармиш-Партенкирхен, новым видом коронавируса заболели 35 человек.

Как сообщает Politico, исследование показало, что этот вирус не похож на варианты из Британии, Южной Африки и Бразилии.

Образцы вируса отправили в больницу "Шарите" в Берлине. Однако еще слишком рано говорить, является ли этот вариант более заразным или агрессивным, чем исходный коронавирус.

Сейчас в больнице находятся 73 инфицированных, включая сотрудников. 35 из них заболели неизвестным вариантом вируса.

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К слову, старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс заявил, что тесты на "оригинальный" коронавирус могут применяться и для выявления мутировавших штаммов.

А глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал появление новых штаммов COVID-19 "естественным и ожидаемым".

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