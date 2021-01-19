В Китае выявили новый эпицентр распространения коронавируса

За прошедшие сутки в провинции Цзилинь было выявлено 43 новых заболевших, днем ранее – 30

В Китае растет количество зараженных коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали 118 новых случаев заражения COVID-19, из них 106 – внутри страны. Новым эпицентром внутренних случаев заражения стала северо-восточная провинция Цзилинь.

Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения КНР, передает “Интерфакс-Украина”.

За прошедшие сутки в провинции Цзилинь было выявлено 43 новых заболевших, днем ранее – 30.

Смертей от COVID-19 в стране в последние дни не зарегистрировано.

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Всего в Китае с начала пандемии зафиксировано 88 454 случая заражения коронавирусом, скончались 4 635 человек, выздоровели более 82,4 тыс.

Напомним, Китай обвиняют в сокрытии информации о вспышке COVID-19 в Ухане в конце 2019 года, что позволило коронавирусу распространиться по всему миру.

Тем временем Пекин заявил, что пандемия COVID-19 могла быть вызвана отдельными вспышками в разных регионах планеты, а Китай всего лишь стал первой страной, которая сообщила о новом вирусе.

Эксперты независимой комиссии, созданной Всемирной организацией здравоохранения для оценки мер по борьбе с пандемией, обвинили ВОЗ и правительство Китая в медленном реагировании на распространение коронавируса на начальном этапе.

По материалам: Сегодня