В мире

Отдельное “государство” внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 3 minutes read

Особенно поразил ледовый дворец с пятиэтажный дом, который спрятали под землей

Дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком на берегу Черного моря едва ли не самый секретный и охраняемый объект в России, а его масштабы и некоторые удивительные сооружения поражают воображение.

Об этом идет речь в расследовании российского оппозиционера Алексея Навального.

Это не загородный дом, не дача, не резиденция — это целый город размером с 39 княжеств Монако. Там неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это своего рода отдельное государство внутри России.

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Тысячам людей, работающим там, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой, а проезжающие машины – обыскивают.

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

Шесть лет назад дворец был построен, но с ошибками – его атаковала плесень из-за нерабочей вентиляции, и решили все переделать, а также расширить владения Путина и усовершенствовать. Особенно поражает воображение подземный ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом.

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

На участке есть оранжерея площадью 2500 квадратных метров.

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

Гигантский 80-метровый мост площадью в 2500 кв. м – просто для прохода к чайному домику.

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

В тренде
Прощальная церемония: чем Трамп займется в последний день на посту президента

Амфитеатр, который постоянно перестраивается.

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

А чтобы попасть на пляж, Путину сделали специальный тоннель через гору, а прямо в горе сделали дегустационную комнату с видом на море.

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

Площадь участка под тем самым огромным дворцовым комплексом — 68 гектаров. Но на самом деле территория дворца примерно в 100 раз больше. Прилегающий к ней участок площадью 7000 гектаров принадлежит ФСБ – для охоты, рыбалки и других занятий.

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

“Простым смертным”, чтобы выйти в море на любой лодке вблизи владений Путина, нужно позвонить в местное пограничное управление ФСБ и по телефону уведомить о своих планах. Спецслужба же просит обходить мыс, на котором расположен дворец Путина. Над владениями президента России установлена бесполетная зона.

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

Как сообщали новости “Сегодня”, ранее журналисты нашли в Петербурге "тайную семью" Путина. Светлана Кривоногих с дочерью проживают на Каменном острове, но кто они такие для президента РФ?

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Россия
дворец
Владимир Путин
Алексей Навальный

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)В России перевернулся автобус с украинцами, есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)Россия Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства “Северного потока – 2″Экономика Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)Навальный возвращается в Россию: видеоРоссия Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)Украинцев просят не покупать телевизоры и смартфоны из России: агрессор наращивает влияниеЭкономика Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)Одним абзацем. За что арестовали НавальногоРоссия Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)Яценюк: Украину снова хотят посадить в российскую “газовую камеру”Экономика

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+3939 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Как будут учиться студенты после локдауна: Шкарлет объяснил
  • Под Днепром пылала церковь: люди выносили иконы из охваченного огнем здания (фото)
  • В Украине начнут прослушивать звонки и читать переписку по новой схеме

Все новости

  • “Второй Джентельмен” Америки: что известно о муже вице-президента США Камалы Харрис

    19 января, 18:10
    США

  • Конкурс по избранию главы САП: комиссия возобновила работу

    19 января, 18:06
    Украина

  • Это старая пластинка: в Кремле отреагировали на расследование о дворце Путина

    19 января, 18:03
    Россия

  • Во Львове во время праздничной службы в церкви умер мужчина

    19 января, 18:01
    Запад

  • Украинцы стали болеть по-другому: врач рассказала, скоро ли конец эпидемии COVID-19
    Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

    19 января, 17:55
    Новости У24

  • 5 известных актеров, карьера которых пострадала из-за крупных скандалов

    19 января, 17:54
    Звездно

  • Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

    Мышь преследует спортсменку в Австралии и не дает ей спать

  • 19 января, 17:53

    США ввели санкции против компаний и судов, прокладывавших “Северный поток – 2”

    Подробности

  • “Россия и Украина могут примириться за день”: Арестович о Донбассе
    Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

    19 января, 17:50
    Новости У24

  • Что сегодня: подозрение Тупицкому, крещенские купания, продажа футболистов за Bitcoin

    19 января, 17:50
    Подкасты: Что сегодня?

  • Отдельное “государство” внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

    19 января, 17:28
    Россия

  • Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

    Накануне инаугурации Байдена Минюст США обратился к сторонникам Трампа: видео

  • Ани Лорак в Украине встретилась с мамой (фото)

    19 января, 17:21
    Звездно

  • В Харькове чиновник земкадастра погорел на крупной взятке (фото)

    19 января, 17:20
    Харьков

  • В Нацполиции надеются, что экс-спецназивец Макар поможет выйти на заказчиков убийства Шеремета

    19 января, 17:18
    Политика

  • Немецкий концерн отказался от “Северного потока – 2” – СМИ

    19 января, 17:12
    Экономика

  • Конфискация “евроблях”: автоюрист сделал важное уточнение для водителей
    Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

    19 января, 16:56
    Новости У24

  • Дело о Межигорье: ВАКС отказался заочно арестовать Януковича

    19 января, 16:47
    Политика

  • “Тихановская одержала супер-победу над Лукашенко”: подробности от белорусской оппозиции
    Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

    19 января, 16:44
    Новости У24

  • В Киевской области обнаружили нарколабораторию (фото)

    19 января, 16:40
    Происшествия

Отдельное "государство" внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 3 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Погода в Киеве 20 января: ночью до −20 °С, без осадков

46 минут ago

Дубль Ибрагимовича помог “Милану” вернуть единоличное лидерство в “Серии А”

1 час ago

В США представили морской «беспилотник-парусник»

2 часа ago

Украина в ТКГ предлагает разработать единый план относительно Донбасса

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button