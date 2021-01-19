Отдельное “государство” внутри России: Навальный показал дворец Путина (фото)

Особенно поразил ледовый дворец с пятиэтажный дом, который спрятали под землей

Дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком на берегу Черного моря едва ли не самый секретный и охраняемый объект в России, а его масштабы и некоторые удивительные сооружения поражают воображение.

Об этом идет речь в расследовании российского оппозиционера Алексея Навального.

Это не загородный дом, не дача, не резиденция — это целый город размером с 39 княжеств Монако. Там неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это своего рода отдельное государство внутри России.

Построено так, чтобы к нему нельзя было подобраться ни по земле, ни по морю, ни по воздуху. Тысячам людей, работающим там, запрещено приносить с собой даже простенький мобильный телефон с камерой, а проезжающие машины – обыскивают.

Шесть лет назад дворец был построен, но с ошибками – его атаковала плесень из-за нерабочей вентиляции, и решили все переделать, а также расширить владения Путина и усовершенствовать. Особенно поражает воображение подземный ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом.

На участке есть оранжерея площадью 2500 квадратных метров.

Гигантский 80-метровый мост площадью в 2500 кв. м – просто для прохода к чайному домику.

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Амфитеатр, который постоянно перестраивается.

А чтобы попасть на пляж, Путину сделали специальный тоннель через гору, а прямо в горе сделали дегустационную комнату с видом на море.

Площадь участка под тем самым огромным дворцовым комплексом — 68 гектаров. Но на самом деле территория дворца примерно в 100 раз больше. Прилегающий к ней участок площадью 7000 гектаров принадлежит ФСБ – для охоты, рыбалки и других занятий.

“Простым смертным”, чтобы выйти в море на любой лодке вблизи владений Путина, нужно позвонить в местное пограничное управление ФСБ и по телефону уведомить о своих планах. Спецслужба же просит обходить мыс, на котором расположен дворец Путина. Над владениями президента России установлена бесполетная зона.

Как сообщали новости “Сегодня”, ранее журналисты нашли в Петербурге "тайную семью" Путина. Светлана Кривоногих с дочерью проживают на Каменном острове, но кто они такие для президента РФ?

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