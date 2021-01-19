Новый вид “британского” коронавируса выявили еще в одной стране
COVID-19 был обнаружен у марокканца
В Марокко зафиксировали случай британского штамма коронавируса.
Как сообщает агентство Maghreb Arabe Presse, случай нового вида COVID-19 был обнаружен в порту северного города Танжер у марокканца.
Он прибыл из Ирландии на борту судна через французский порт Марсель. У заболевшего отсутствуют симптомы заболевания, сейчас он находится в Касабланке и помещен в изоляцию.
Согласно последним данным, в Марокко зафиксировали более 460 тысч случаев коронавируса. За все время пандемии в стране умерли 7977 человек. В то же время болезнь смогли преодолеть более 345 тысяч пациентов.
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Также мы писали, что справедливое распределение вакцин против коронавируса находится под "серьезной угрозой", что может привести к катастрофическому моральному провалу.
Напомним, ранее комитет ВОЗ выступил против вакцинационных паспортов и введения обязательной вакцинации как условия международных поездок.
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