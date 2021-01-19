Британия установила мировой рекорд по количеству смертей за неделю
Количество смертей на миллион человек составило 16,3
На прошлой неделе в Великобритании средний показатель смертности от коронавируса достиг 16,5 на миллион населения. Установлен мировой рекорд по количеству смертей за неделю.
Об этом сообщает The Guardian.
В лидерах также оказалась Чехия, где количество смертей на миллион человек составило 16,3.
Согласно последним данным, наибольшее количество смертей фиксируют в таких странах:
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- США – 398 977;
- Бразилия – 210 299;
- Индия – 152 419;
- Мексика – 141 248;
- Великобритания – 90 031.
Лидером по количеству случаев инфицирования коронавируса остается США, где было зафиксировано 24 073 555 случаев COVID-19.
Напомним, в американском штате Калифорния, где на фоне бушующей пандемии ранее закончились койки для COVID-больных, теперь не осталось мест в моргах.
Великобритания первой в мире начинает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca и Оксфордского университета.
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