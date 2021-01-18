Водометы и конная полиция: как в Амстердаме разгоняли антикарантинный протест (видео)
Люди протестовали против локдауна и правительства
В Амстердаме (Нидерланды) в воскресенье, 17 января, сотни людей протестовали на Музейной площади против карантинных ограничений и действий правительства в связи с пандемией COVID-19. Митинг перешел в стычки с полицией.
Об этом сообщает The Gurdian.
Люди также протестовали против вакцинации против коронавируса, у некоторых в руках были транспаранты с надписью "Вакцина от COVID – яд".
Митинг был разрешен, но в какой-то момент голландская полиция заявила, что сокращает количество участников до 500 человек, и перенесла акцию протеста в другое место – Вестерпарк, но тысячи людей все равно остались на Музейной площади.
TWITTERJanuary 17, 2021
Впоследствии правоохранители попытались разогнать протестующих с помощью водометов и конной полиции, а также полицейских в защитном обмундировании с дубинками.
TWITTERJanuary 17, 2021
Издание отмечает, что протесты прошли на фоне отставки правительства Нидерландов во главе с премьером Марком Рютте из-за скандала, связанного с расследованиями относительно выплат по социальному обеспечению детей, в результате которых тысячи родителей были ошибочно признаны мошенниками.
TWITTERJanuary 17, 2021
Напомним, в Бельгии у одного из полицейских участков Брюсселя в среду, 13 января, несколько сотен людей собрались на митинг после смерти в полиции 23-летнего мигранта. Мирный протест постепенно перерос в беспорядки, в городе начались погромы и поджоги.
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