В России силовики задержали десятки людей, требовавших освобождения Навального

У задержанных отбирали телефоны и документы

После того, как лидер российской оппозиции Алексей Навальный призвал своих сторонников выходить на акции протеста, десятки из них были задержаны правоохранителями.

Об этом сообщает издание российских правозащитников ОВД Инфо.

В подмосковных Химках были задержаны 13 человек, пришедших под отделение полиции поддержать Навального. На них были составлены протоколы по статье о мелком хулиганстве, сопряженном с неподчинением сотруднику полиции.

В Санкт-Петербурге задержали 46 человек, у них отбирали мобильные телефоны и документы, проводили личный досмотр без понятых и грозили отправить за решетку на 48 часов. Многих задержанных по несколько часов держали в холодных автозаках, не выпуская даже в туалет.

Также состоялись задержания одиночных пикетчиков в Москве, Иркутске и Архангельске. В некоторых случаях силовики отказывались пускать к задержанным адвокатов, сообщает “Апология протеста”.

В тренде

“Его в Германии задержали?”: Песков “не в курсе” ареста Навального

Слушайте главные новости понедельника в подкасте "Что сегодня?" от 18 января.

Напомним, суд над Навальным прошел в здании 2-го отделения полиции города Химки и арестовал оппозиционера на 30 суток, до 15 февраля.

Сам Навальный в начале суда заявил, что не понимает происходящего. Само судебное заседание он назвал насмешкой над правосудием. Во время заседания суда под зданием полиции сторонники оппозиционера требовали его освобождения.

По материалам: Сегодня