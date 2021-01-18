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Суд арестовал Навального: фото и видео

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Суд удовлетворил ходатайство представителя МВД

Суд, который проходил в здании полиции города Химки в России, принял решение арестовать на 30 суток до 15 февраля российского оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующее решение огласила судья, сообщил штаб Навального в Москве.

Перед этим представитель Министерства внутренних дел попросила отправить Навального под стражу на такой срок.

Ходатайство защиты об отводе судьи было отклонено.

По словам адвоката, оппозиционер останется под арестом до рассмотрения вопроса о замене ему наказания по делу "Ив Роше".

Суд арестовал Навального: фото и видео

Навальный после оглашения приговора. Фото: t.me/Lshot

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Как сообщает Ateo Breaking, во время суда у Навального в руках была книга. По его словам, ее принесли полицейские, когда он попросил у них "что-нибудь почитать".

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Суд арестовал Навального: фото и видео

Фото: t.me/Lshot

До начала суда адвокаты так и не смогли попасть к Навальному.

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Сам Навальный в начале суда заявил, что не понимает происходящего. Само судебное заседание он назвал насмешкой над правосудием.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 30 секунд ago
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