Российские тюремщики не пускают к Навальному адвоката

Адвокат уже час пытается попасть к своему подзащитному

К российскому оппозиционеру Алексею Навальному, который был задержан сразу после возвращения в Россию из Германии, не пускают адвоката.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

По ее словам, адвокат Ольга Михайлова уже час стоит перед УВД Химок, где сейчас находится Навальный, она предоставила полиции свой ордер и удостоверение.

“Несмотря на это, они отказываются ее пускать. Никаких объяснений не дают”, – сообщила Ярмышь.

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“Его в Германии задержали?”: Песков “не в курсе” ареста Навального

Напомним, в воскресенье, 17 января, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" после того, как он прошел паспортный контроль.

Арест оппозиционера объяснили нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии после отравления “Новичком” российские власти расценили, как "уклонением от органов", и в конце 2020 года его объявили в розыск.

Вскоре после произошедшего пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о задержании Алексея Навального.

По материалам: Сегодня