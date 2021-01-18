“Не бойтесь, выходите на улицы”: Навальный обратился к россиянам (видео)

Политик призывает бороться за свое будущее

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого суд арестовал на 30 суток, призвал жителей страны выходить на протесты против действующей власти.

Его обращение появилось на канале Навальный LIVE

“Я вас призываю: не молчите, сопротивляйтесь, выходите на улицы. Никто, кроме нас самих, нас не защитит. А нас так много, что если мы захотим чего-то добиться, мы этого добьемся”, – заявил он.

По материалам: Сегодня