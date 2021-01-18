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ЕС и США призвали Кремль освободить Навального и пригрозили санкциями

Photo of Admin Admin Send an email 15 секунд ago
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В мире единодушны о недопустимости действий российских властей

Представители Европейского союза и Соединенных Штатов осудили задержание в Москве российского оппозиционера Алексея Навального и призвали немедленно освободить его.

"Задержание Алексея Навального по прибытии в Москву недопустимо. Я призываю российские власти немедленно освободить его", – написал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.

С таким же призывом обратился к властям России и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Политизация системы правосудия недопустима", – подчеркнул он.

Кроме того, как сообщает DW, задержание Навального в совместном заявлении осудили и Латвия, Литва и Эстония. Они также призвали Евросоюз задуматься о введении санкций против России, если политика не освободят в ближайшее время.

На задержание отреагировал и МИД Франции, выразив обеспокоенность и призвав немедленно освободить оппозиционера.

Настаивают на немедленном и безусловном освобождении и в США, причем в этом вопросе единодушны как в Госдепартаменте Дональда Трампа, так и в будущей администрации Джо Байдена.

"Задержание является последней из целой серии попыток заставить замолчать Навального, других оппозиционеров, а также независимые голоса тех, кто критикует российские власти", – говорится в заявлении главы Госдепартамента Помпео.

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А будущий советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан назвал арест оппозиционера оскорблением жителей России.

"Навального следует немедленно освободить, а виновных в ужасающем покушении на его жизнь – привлечь к ответственности", – заявил он.

Напомним, в воскресенье, 17 января, российского оппозиционера Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" по прилету из Берлина после того, как он прошел паспортный контроль.

Арест Федеральная служба исполнения наказаний РФ объяснили нарушением условий досрочного освобождения – реабилитацию Навального в Германии российская система наказаний считает "уклонением от органов", и в конце 2020 года его объявили в розыск.

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