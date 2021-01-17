Великобритания планирует в марте ослабить изоляцию

В стране массово вакцинируют население

Правительство Великобритании надеется уже в марте ослабить некоторые карантинные ограничения.

Об этом заявил министр иностранных дел Доминик Рааб телеканалу Sky News.

"Что мы хотим сделать, так это как можно скорее выйти из этой национальной изоляции. К началу весны, надеюсь, к марту, мы будем в состоянии принять эти решения. Я считаю правильным сказать, что мы не сделаем все сразу. По мере того, как мы поэтапно снимаем изоляцию на национальном уровне, я думаю, мы в конечном итоге будем применять (региональный) многоуровневый подход", – сказал Рааб.

В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон поставил цель вакцинировать к середине февраля примерно 14 миллионов человек. А именно всех тех, кто находится в зоне риска.

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Власти сообщают, что на данном этапе, программа вакцинации дала "очень хороший старт", но четверть госпитализированных людей были моложе 55 лет, то есть моложе приоритетных целевых групп.

Отметим, что на данном этапе, в стране зарегистрировали самое большое количество погибших от COVID-19 в Европе. С 5 января Великобритания находится под общенациональной изоляции. Школы закрыты для большинства учеников, предприятия, люди максимально работают из дома.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании намерены жестче наказывать тех, кто не придерживается карантинных ограниченийв связи с COVID-19, в частности, их обещают штрафовать чаще и на большие суммы.

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