В Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз (видео)

На нем находилось 15 членов экипажа, есть данные о погибших

У берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

Об этом сообщает Anadolu.

"Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия", – сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

На месте работают турецкие спасатели, ищут 15 членов экипажа. Они могут находится на трех шлюпках.

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По последним данным, при крушении погибли два члена экипажа. 5 удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

К месту направляются не только спасательные службы, но и гражданские суда.

По материалам: Сегодня