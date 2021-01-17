В мире

В Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз (видео)

Photo of Admin Admin Send an email 27 секунд ago
0 0 Менее минуты назад

На нем находилось 15 членов экипажа, есть данные о погибших

У берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".

Об этом сообщает Anadolu.

"Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия", – сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.

На месте работают турецкие спасатели, ищут 15 членов экипажа. Они могут находится на трех шлюпках.

В тренде
Шестеро украинцев две недели живут в аэропорту Мадрида

По последним данным, при крушении погибли два члена экипажа. 5 удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

К месту направляются не только спасательные службы, но и гражданские суда.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 27 секунд ago
0 0 Менее минуты назад
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Без Исмаили, но Коноплянкой: “Шахтер” отправился на сборы в Турцию

1 час ago

Корабль Orion подготовили к лунной миссии NASA

2 часа ago

«Сетка», фото и скрытая агитация: ЧЕСТНО сообщает о нарушениях на выборах в Броварах

2 часа ago

Гороскоп на неделю с 18 по 24 января 2021 года: что ждет каждый знак зодиака

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button