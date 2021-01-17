В мире
В Черном море у берегов Турции затонул российский сухогруз (видео)
На нем находилось 15 членов экипажа, есть данные о погибших
У берегов Турции в акватории Черного моря потерпел крушение российский сухогруз "Арвин".
Об этом сообщает Anadolu.
"Из-за плохих погодных условий поисково-спасательная операция затруднена, спасатели с трудом направляются в зону бедствия", – сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.
На месте работают турецкие спасатели, ищут 15 членов экипажа. Они могут находится на трех шлюпках.
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По последним данным, при крушении погибли два члена экипажа. 5 удалось спасти, поиски остальных продолжаются.
К месту направляются не только спасательные службы, но и гражданские суда.
По материалам: Сегодня