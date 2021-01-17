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Шестеро украинцев две недели живут в аэропорту Мадрида

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Путешественников взяли в плен карантин и снег

Шестеро украинцев на две недели застряли в аэропорту Мадрида. Еще 3 января они прилетели из Киева в Испанию, но пограничники не пустили их из-за карантина, говорится в новостях "Сегодня".

Домой улететь туристы должны были 10 января. Однако из-за сильных снегопадов в Испании авиакомпания рейс отменила, и украинцам пришлось жить в аэропорту.

Разместили их в жилом помещении для длительного пребывания в транзитной зоне терминала. В посольстве Украины в Испании сообщили: людей всем необходимым обеспечили. И в ближайшее время они вернутся в Киев рейсом через Стамбул.

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По материалам: Сегодня

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