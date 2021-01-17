Кремль ждет Навального: к аэропорту “Внуково” стягивают автозаки и силовиков (видео)
Российские силовики уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального
Возле российского аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный, заметили спецтехнику.
Об этом сообщает “Медуза”.
Как сообщило российское издание “Фонтанка”, в связи с прибытием Навального российские силовые структуры в Москве, Петербурге и других городах приведены в состояние повышенной готовности.
По данным российских СМИ, на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.
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Кремль ждет Навального: к аэропорту “Внуково” стягивают автозаки и силовиков (видео)
В аэропорту Внуково, куда прилетает Навальный, еще с субботы стоит полицейское усиление.
По состоянию на утро воскресенья уже известно, что российские силовики уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального во Внуково.
По материалам: Сегодня