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Кремль ждет Навального: к аэропорту “Внуково” стягивают автозаки и силовиков (видео)

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Российские силовики уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального

Возле российского аэропорта Внуково, куда 17 января должен прилететь из Германии российский оппозиционер Алексей Навальный, заметили спецтехнику.

Об этом сообщает “Медуза”.

Как сообщило российское издание “Фонтанка”, в связи с прибытием Навального российские силовые структуры в Москве, Петербурге и других городах приведены в состояние повышенной готовности.

Кремль ждет Навального: к аэропорту "Внуково" стягивают автозаки и силовиков (видео)

По данным российских СМИ, на рабочих местах находится практически весь личный состав Центров "Э" МВД, отделов по борьбе с терроризмом и экстремизмом региональных управлений ФСБ, а также подразделения Росгвардии.

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Кремль ждет Навального: к аэропорту “Внуково” стягивают автозаки и силовиков (видео)

В аэропорту Внуково, куда прилетает Навальный, еще с субботы стоит полицейское усиление.

По состоянию на утро воскресенья уже известно, что российские силовики уже задержали по крайней мере 8 человек, которые планировали встречать Навального во Внуково.

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
0 0 1 минута чтения
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