Диалог с Россией и поддержка “Северного потока-2”: чем известен преемник Меркель

Армин Лашет вступил в ХДС в 18 лет

В Германии избрали Армина Лашета новым главой Христианско-демократического союза. Он возглавляет самый экономически мощный и населенный регион Северный Рейн-Вестфалия. Политик никак не связан с бизнесом и всю политическую жизнь провел в законодательных органах разного уровня.

"Сегодня" рассказывает все, что о нем известно.

Как развивалась карьера Лашета

59-летний Лашет уроженец и многолетний житель Ахена, город расположен рядом с границей Бельгии и Нидерландов.

Он вступил в ХДС в 18 лет. Лашет был одновременно юристом и журналистом.

В начале карьеры работал боннским корреспондентом новостной редакции баварского телевидения Bayerischen Fernsehens. А в 1987 г. Лашет сдал первый государственный юридический экзамен.

Четыре года спустя он стал главным редактором газеты KirchenZeitung Aachen. С 1995 по 1999 гг. руководил издательством Einhard-Verlag, ранее им управлял его тесть Генрих Малангре.

В 1988-1993 гг. работал научным советником президента Бундестага Риты Зюссмут. Затем четыре года был депутатом Бундестага от первого округа Ахена и еще шесть лет подряд — депутатом Европарламента.

С 2005 по 2010 гг. – министр поколений, семьи, женщин и интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия. В 2008 г. Лашет вошел в национальное правление (центральный комитет) ХДС.

В мае 2017 г. ХДС одержал историческую победу на земельных выборах в Северном Рейне-Вестафилии, получив 34,5% голосов. 27 июня 2017 г. Лашет вступил в должность земельного канцлера.

Параллельно развивалась и его карьера по партийной линии – с декабря 2012 г. он заместитель председателя ХДС. Как член кабинета министров он был известен своими либеральными взглядами и хорошими отношениями с иммигрантским сообществом, за что получил прозвище "Турецкий Армин".

Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters

Политическая позиция

Лашет считает, что президент Еврокомиссии должен избираться напрямую европейскими избирателями.

Он стремится укрепить ЕС в вопросах энергетической политики, борьбе с организованной преступностью и терроризмом.

А во время европейского долгового кризиса Лашет призвал к "открытому обсуждению" широкого решения долгового кризиса, частью которого могут быть еврооблигации. Кроме того, в 2011 году он подписал открытое письмо Джорджа Сороса о единой валюте.

Он утверждал, что выход Греции из еврозоны может вызвать нежелательные потрясения в южной Европе.

"(Выход – "Сегодня") может привести к нестабильности в государстве-члене НАТО. Россия готова с миллиардами, чтобы помочь Греции в таком сценарии", – сказал он тогда.

У него хорошие отношения с президентом Эммануэлем Макроном. Лишь в 2020 году они трижды встречались, в частности, он был на празднование Дня взятия Бастилии. А позже в честь особых гостей Макрон пригласил Лашета в Елисейские сады.

В социальной политике Лашет ярый защитник либеральной миграционной политики канцлера Меркель во время европейского миграционного кризиса 2015 года.

В 2016 году Лашет назвал предложения о так называемом запрете паранджи "фальшивой дискуссией" и отвлечением от более насущных проблем. Но позже его партия приняла эту политику в качестве ключевого вопроса.

В преддверии парламентских выборов в июне 2017 года Лашет выразил свое несогласие с введением в Германии однополых браков.

В тренде

Швейцарская Zurich Insurance прекращает страховать “Северный поток – 2”

Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters

Отношение к России

После оккупации Крыма Армин Лашет заявлял об "антипутинском популизме" в Германии. А после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери он единственный из ХДС критиковал позицию Великобритании, заявляя о недостаточном доказательстве вины России в случившемся. Вскоре, в интервью газете Zeit, он предостерег от "демонизации России".

"У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к России точкой зрения, объявляют купленным "Газпромом" или сторонником Владимира Путина", – заявил он.

Он выступает за диалог с Россией. По его мнению, даже во времена СССР Германия активнее пыталась выстроить диалог с Москвой.

Летом 2019 года он встретился в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Там он выступил на форуме с безоговорочной поддержкой строительства газопровода "Северный поток – 2". В эмоциональном вступительном слове на этом событии Лашет поблагодарил Россию за примирение с Германией после Второй мировой войны, за ее роль во время воссоединения Германии и прямо поддержал проект трубопровода "Северный поток – 2".

Речь Лашета на съезде ХДС

Выступая перед делегатами съезда консерваторов, он заявил, что Германия должна защищаться от правого экстремизма и проявлений ненависти в обществе.

Лашет вспомнил штурм Капитолия США, когда протестовавшие ворвались в здание Конгресса и устроили погромы.

"Многие думают, что у нас такое произойти не может, но и здесь мы видели имперские флаги на ступенях Бундестага", – сказал он.

Он имел в виду прошлогодние события в Берлине в ходе протестов против коронавирусных ограничений, когда манифестанты, среди которых были правые, перелезли через ограду перед зданием парламента и забрались на ступени.

"Мы не позволим правым террористам и разжигателям сломать нашу страну", – сказал Лашет.

Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters

Скандальные высказывания политика

В 2001 году он как депутат Европарламента посетил Ближний Восток. После этого политик разжег полемику по поводу финансирования ЕС антисемитских учебников, используемых в палестинских школах, сравнив их с нацистской пропагандой. Он призвал тщательнее контролировать выделение средств на Израиль.

В 2004 году Лашет назвал запрет на участие немецкой футбольной команды Alemannia Aachen в проведении важных матчей Кубка УЕФА в соседней Голландии является нарушением антимонопольных правил Союза. Но еврокомиссар по вопросам конкуренции Марио Монти публично отверг его претензии.

В 2018 году Лашет отменил свои выступления на фестивале искусств и музыки Ruhrtriennale из-за того, что фестиваль разрешил выступать сторонникам движения BDS .

Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters

Напомним, что в 2018 году Ангела Меркель отказалась переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах. Также политик объявила, что в 2021 году она не будет претендовать на какие-либо политические посты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









Германия

ХДС

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны Почему после прививки от COVID-19 по всему миру умирают людиЕвросоюз Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства “Северного потока – 2″Экономика Отказ от русификации: Литва официально дала новое название ГрузииЕвросоюз “Оголенная грудь — знак протеста”: в Праге прошла акция из-за карантина (фото)Евросоюз В Нидерландах зафиксировали 100 случаев осложнений после вакцины PfizerЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5990 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

Кто покинул шоу “Маска” в первом выпуске

Шестеро украинцев две недели живут в аэропорту Мадрида

Спонсоры объявили бойкот чемпионату мира по хоккею, если его оставят Лукашенко

Все новости

Вопросов много – эксперт оценил возможный запрет музыки в маршрутках

17 января, 12:07

Новости У24

“Застрелил его в поле, там где вывозят мусор”: под Киевом жестоко убили мужчину (видео) 17 января, 11:53

Происшествия

Зидан пообещал Лунину, что украинец дебютирует за “Реал” в Кубке Испании 17 января, 11:36

Футбол

Французский футболист покрасил волосы в необычный цвет: Тейшейра – человек слова 17 января, 11:31

ЧУ по футболу

У Кейт Миддлтон и принца Уильяма есть тайная резиденция, о которой никто не знал (фото) 17 января, 11:30

Звездно



В Китае нашли коронавирус в мороженом, приготовленном на украинской сыворотке 17 января, 11:19

Другие страны

Тонули в снегу! Украинские спортсмены прыгали в сугроб прямо с трамплина 17 января, 10:55

Другие

17 января, 10:52 В Израиле после прививки Pfizer от коронавируса у 13 человек парализовало лицо Подробности

“Ливерпуль” – “Манчестер Юнайтед”: онлайн суперматча чемпионата Англии 17 января, 10:50

Футбол

Двое выборов из трех из-за смерти от COVID-19: в Броварах, Борисполе и Новгороде-Северском голосуют за мэров 17 января, 10:34

Украина

Встреча G7: стало известно, кого из мировых лидеров пригласил Борис Джонсон 17 января, 10:18

Евросоюз

Где и когда смотреть биатлонные гонки с массовым стартом на Кубке мира в воскресенье 17 января, 09:59

Биатлон

Покупателей предупредили о копченой рыбе с опасными “сюрпризами”: что надо знать

17 января, 09:49

Новости У24

Перепутал Россию и Беларусь: бывший парень Линдси Вонн поздравил партнера и опозорился

“Найди меня, если сможешь”: футболисты в снегопад в Турции сыграли в белой форме 17 января, 09:18

Футбол

Забрызгал кровью пол: безжалостный американец установил рекорд UFC по ударам за бой

Сутки на Донбассе: боевики применили гранатометы 17 января, 08:50

Донбасс

Ярмоленко поучаствовал в победе “Вест Хэма” над “Бернли”

17 января, 08:15 Коронавирус в Украине: после субботы количество новых случаев резко обрушилось Подробности

“Я деревенский парень, заблудился”: задержанного под Капитолием мужчину с пистолетом и 500 патронами отпустили 17 января, 08:07

США

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня