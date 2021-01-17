Диалог с Россией и поддержка “Северного потока-2”: чем известен преемник Меркель
Армин Лашет вступил в ХДС в 18 лет
В Германии избрали Армина Лашета новым главой Христианско-демократического союза. Он возглавляет самый экономически мощный и населенный регион Северный Рейн-Вестфалия. Политик никак не связан с бизнесом и всю политическую жизнь провел в законодательных органах разного уровня.
"Сегодня" рассказывает все, что о нем известно.
Как развивалась карьера Лашета
59-летний Лашет уроженец и многолетний житель Ахена, город расположен рядом с границей Бельгии и Нидерландов.
Он вступил в ХДС в 18 лет. Лашет был одновременно юристом и журналистом.
В начале карьеры работал боннским корреспондентом новостной редакции баварского телевидения Bayerischen Fernsehens. А в 1987 г. Лашет сдал первый государственный юридический экзамен.
Четыре года спустя он стал главным редактором газеты KirchenZeitung Aachen. С 1995 по 1999 гг. руководил издательством Einhard-Verlag, ранее им управлял его тесть Генрих Малангре.
В 1988-1993 гг. работал научным советником президента Бундестага Риты Зюссмут. Затем четыре года был депутатом Бундестага от первого округа Ахена и еще шесть лет подряд — депутатом Европарламента.
С 2005 по 2010 гг. – министр поколений, семьи, женщин и интеграции земли Северный Рейн-Вестфалия. В 2008 г. Лашет вошел в национальное правление (центральный комитет) ХДС.
В мае 2017 г. ХДС одержал историческую победу на земельных выборах в Северном Рейне-Вестафилии, получив 34,5% голосов. 27 июня 2017 г. Лашет вступил в должность земельного канцлера.
Параллельно развивалась и его карьера по партийной линии – с декабря 2012 г. он заместитель председателя ХДС. Как член кабинета министров он был известен своими либеральными взглядами и хорошими отношениями с иммигрантским сообществом, за что получил прозвище "Турецкий Армин".
Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters
Политическая позиция
Лашет считает, что президент Еврокомиссии должен избираться напрямую европейскими избирателями.
Он стремится укрепить ЕС в вопросах энергетической политики, борьбе с организованной преступностью и терроризмом.
А во время европейского долгового кризиса Лашет призвал к "открытому обсуждению" широкого решения долгового кризиса, частью которого могут быть еврооблигации. Кроме того, в 2011 году он подписал открытое письмо Джорджа Сороса о единой валюте.
Он утверждал, что выход Греции из еврозоны может вызвать нежелательные потрясения в южной Европе.
"(Выход – "Сегодня") может привести к нестабильности в государстве-члене НАТО. Россия готова с миллиардами, чтобы помочь Греции в таком сценарии", – сказал он тогда.
У него хорошие отношения с президентом Эммануэлем Макроном. Лишь в 2020 году они трижды встречались, в частности, он был на празднование Дня взятия Бастилии. А позже в честь особых гостей Макрон пригласил Лашета в Елисейские сады.
В социальной политике Лашет ярый защитник либеральной миграционной политики канцлера Меркель во время европейского миграционного кризиса 2015 года.
В 2016 году Лашет назвал предложения о так называемом запрете паранджи "фальшивой дискуссией" и отвлечением от более насущных проблем. Но позже его партия приняла эту политику в качестве ключевого вопроса.
В преддверии парламентских выборов в июне 2017 года Лашет выразил свое несогласие с введением в Германии однополых браков.
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Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters
Отношение к России
После оккупации Крыма Армин Лашет заявлял об "антипутинском популизме" в Германии. А после отравления Сергея и Юлии Скрипаль в английском Солсбери он единственный из ХДС критиковал позицию Великобритании, заявляя о недостаточном доказательстве вины России в случившемся. Вскоре, в интервью газете Zeit, он предостерег от "демонизации России".
"У нас царит климат, в котором любого, кто выступает с отличной от общепринятой по отношению к России точкой зрения, объявляют купленным "Газпромом" или сторонником Владимира Путина", – заявил он.
Он выступает за диалог с Россией. По его мнению, даже во времена СССР Германия активнее пыталась выстроить диалог с Москвой.
Летом 2019 года он встретился в Санкт-Петербурге с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Там он выступил на форуме с безоговорочной поддержкой строительства газопровода "Северный поток – 2". В эмоциональном вступительном слове на этом событии Лашет поблагодарил Россию за примирение с Германией после Второй мировой войны, за ее роль во время воссоединения Германии и прямо поддержал проект трубопровода "Северный поток – 2".
Речь Лашета на съезде ХДС
Выступая перед делегатами съезда консерваторов, он заявил, что Германия должна защищаться от правого экстремизма и проявлений ненависти в обществе.
Лашет вспомнил штурм Капитолия США, когда протестовавшие ворвались в здание Конгресса и устроили погромы.
"Многие думают, что у нас такое произойти не может, но и здесь мы видели имперские флаги на ступенях Бундестага", – сказал он.
Он имел в виду прошлогодние события в Берлине в ходе протестов против коронавирусных ограничений, когда манифестанты, среди которых были правые, перелезли через ограду перед зданием парламента и забрались на ступени.
"Мы не позволим правым террористам и разжигателям сломать нашу страну", – сказал Лашет.
Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters
Скандальные высказывания политика
В 2001 году он как депутат Европарламента посетил Ближний Восток. После этого политик разжег полемику по поводу финансирования ЕС антисемитских учебников, используемых в палестинских школах, сравнив их с нацистской пропагандой. Он призвал тщательнее контролировать выделение средств на Израиль.
В 2004 году Лашет назвал запрет на участие немецкой футбольной команды Alemannia Aachen в проведении важных матчей Кубка УЕФА в соседней Голландии является нарушением антимонопольных правил Союза. Но еврокомиссар по вопросам конкуренции Марио Монти публично отверг его претензии.
В 2018 году Лашет отменил свои выступления на фестивале искусств и музыки Ruhrtriennale из-за того, что фестиваль разрешил выступать сторонникам движения BDS .
Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters
Напомним, что в 2018 году Ангела Меркель отказалась переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза на внутрипартийных выборах. Также политик объявила, что в 2021 году она не будет претендовать на какие-либо политические посты.
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