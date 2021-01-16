Почему после прививки от COVID-19 по всему миру умирают люди

Как связана вакцина от коронавируса со смертями, пока нельзя точно сказать

Несмотря на то, что многие страны уже начали массовую вакцинацию от коронавируса, пандемия не утихает. Кроме того, некоторые страны фиксируют летальные случаи даже после вакцинации от COVID-19.

В каком возрасте умирают люди, и что объединяет умерших – рассказывает сайт "Сегодня".

Норвегия

По информации властей, после вакцинации от COVID-19 умерли 23 человека. Все они страдали хроническими заболеваниями и были старше 80 лет.

Вопрос, наступила ли смерть из-за прививки от COVID-19 или просто совпала с вакцинацией, – сейчас изучается.

С конца декабря 2020 года Норвегия начала использовать для вакцинации препарат, разработанный Pfizer и BioNTec. Также на днях в страну завезли первую партию вакцины компании Moderna.

К слову, производители этих вакцин заявляют о высоком проценте эффективности.

Португалия

Спустя два дня после вакцинации прививкой Pfizer и BioNTec в Португалии упала в обморок и скончалась 41-летняя медсестра Соня Ацеведо.

У нее не было никаких побочных эффектов. Кроме того, по словам отца, его дочь раньше не имела никаких проблем со здоровьем.

Власти никак пока не отреагировали на произошедшее, ожидаются результаты вскрытия.

Швейцария

Один смертельный случай после прививки Pfizer и BioNTec зафиксировали и в Швейцарии. Скончался 91-летний мужчина спустя несколько дней после того, как получил вакцину.

По информации властей, у него были серьезные заболевания, которые, вероятно, и стали причиной смерти.

Пожилой мужчина находился в доме престарелых, сразу после вакцинации он пожаловался на боли в уретре и животе, а позже у него упало давление и повысился пульс. В результате пенсионер скончался.

Подтверждения возможной связи между прививкой и летальным исходом пока нет.

Германия

10 человек умерли после вакцинации от коронавируса прививкой Pfizer и BioNTec.

В тренде

Швейцарская Zurich Insurance прекращает страховать “Северный поток – 2”

Как сообщили власти страны, скончались тяжелобольные пациенты, которые страдали многочисленными заболеваниями. На основании этого считают, что прививка от вакцины никак не могла негативно сказаться на здоровье умерших.

Израиль

Два летальных случая после вакцинации зафиксировали в Израиле. Страдавший рядом хронических заболеваний 88-летний мужчина умер спустя несколько часов после того, как был вакцинирован от COVID-19. Его вакцинировали прививкой компаний Pfizer и BioNTech.

В то же время медики заявляют, что не видят связи между его смертью и прививкой.

Также умер и страдавший онкологическим заболеванием и перенесший несколько инфарктов 75-летний житель страны. Как и в первом случае – его вакцинировали прививкой компаний Pfizer и BioNTech.

Для выяснения причин его смерти создана специальная комиссия.

Италия

90-летняя женщина умерла от инсульта вскоре после получения вакцины от коронавирусной инфекции.

Как было и в предыдущих смертельных случаях в других странах, ей сделали вакцину от компаний Pfizer и BioNTech.

Однако, как объяснили в региональном агентстве здравоохранения Лигурии, пока ничего не указывает на прямую причинно-следственную связь между получением вакцины и инсультом. Смерть женщины расследуют.

США

Спустя несколько дней после вакцинации скончался 56-летний врач из Флориды. По словам его супруги, мужчина был полностью здоров и не умел никаких хронических заболеваний.

Однако причиной смерти врачи назвали заболевание крови. Примечательно, что вакцинировали его прививкой Pfizer и BioNTech.

Производители вакцины заявили, что расследуют смерть врача, которая кажется необычной. Однако не верят, что есть связь произошедшего с вакциной от коронавируса. Местные органы здравоохранения также занялись расследованием этого смертельного случая.

Что в итоге?

Как связана вакцина от коронавируса со смертями пациентов, пока нельзя точно сказать. Однако большинство умерших после прививки переносили тяжелые заболевания, были пожилого возраста или работали в медицинской сфере. Кроме того, все они были вакцинированы прививкой одного и того же производителя – Pfizer и BioNTech. Действительно ли все дело в вакцине – изучают специалисты.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться









вакцинация

вакцина

коронавирус

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

6 президентов, которые лишились должности в результате импичментаДругие страны Почему после прививки от COVID-19 по всему миру умирают людиЕвросоюз Российский трубоукладчик снова покинул зону строительства “Северного потока – 2″Экономика Отказ от русификации: Литва официально дала новое название ГрузииЕвросоюз “Оголенная грудь — знак протеста”: в Праге прошла акция из-за карантина (фото)Евросоюз В Нидерландах зафиксировали 100 случаев осложнений после вакцины PfizerЕвросоюз

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+7729 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

МОН сообщило, когда дети могут вернуться в школы

Швейцарская Zurich Insurance прекращает страховать “Северный поток – 2”

Больше не Меркель: правящая партия Германии выбрала нового главу

Все новости

Как на презентации Блохина: Милевский – в новом именном халате 16 января, 22:16

Футбол

Прошли ад и остались в строю: “киборги” продолжают защищать Украину 16 января, 22:07

Донбасс

Стоимость не менялась с 2018 года – глава “Укрзализныци” о ценах на билеты

16 января, 22:06

Новости У24

В Капитолий пытался проникнуть вооруженный мужчина с фальшивым пропуском 16 января, 21:57

США

Голая спортсменка после бана в Instagram слегка прикрыла свое тело, но пообещала “бурю” 16 января, 21:38

Другие



Субсидия на электроэнергию: эксперт объяснил, что нужно для получения

16 января, 21:24

Новости У24

ЦИК принял решение по выборам на прифронтовом Донбассе в марте 16 января, 21:18

Донбасс

Дочка Баюл своим катанием растрогала папу-миллионера

В Харькове начали штрафовать “евробляхеров” – они собрались в метро (видео)

Не только жена. Шесть красоток на дне рождения звезды “Днепра” – в одном фото 16 января, 20:23

Футбол

В Карпатах завершили поиски туриста, который заблудился в горах (фото) 16 января, 20:12

Украина

У Трампа были фатальные ошибки – эксперт об импичменте в США

16 января, 19:52

Новости У24

Из Киева в Мексику: внучка Ротару на отдыхе показала фигуру в бикини (фото) 16 января, 19:39

Звездно

Зеленский устроил кадровые перестановки в СБУ 16 января, 19:31

Украина

Мышь пробралась в номер бывшей россиянки Путинцевой на Australian Open (видео)

МОН сообщило, когда дети могут вернуться в школы 16 января, 19:22

Украина

Импичмент Трампа: озвучен прогноз, что ждет президента США

16 января, 19:09

Новости У24

Клиент определяет условия: в ОП прокомментировали обслуживание на украинском языке 16 января, 19:00

Политика

Швейцарская Zurich Insurance прекращает страховать “Северный поток – 2” 16 января, 18:54

США

Улетное видео! Парень из Буркина-Фасо побил мировой рекорд в тройном прыжке

Наши соцсети

Facebook

Telegram

Youtube

Instagram

Связаться с нами

Контакты редакции

Написать нам

на сайте

Спецпроекты

Архив сайта

Политика сайта

Правила цитирования

Правила комментирования

Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня