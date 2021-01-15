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В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

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Тысячи людей покинули свои дома

В Индонезии в результате сильного землетрясения на острове Сулавеси погибли семь человек, сотни получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение магнитудой 6,2 балла ощущалось сильно в течение семи секунд, но оно не спровоцировало цунами.

Некоторые здания были сильно повреждены, в том числе две гостиницы, офис губернатора Западного Сулавеси и торговый центр.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии заявило, что за последние сутки землетрясения вызвали по крайней мере три оползня, и было отключено электроснабжение.

В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

Фото: Antara Foto/Akbar Tado via REUTERS

В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

Фото: Antara Foto/Akbar Tado via REUTERS

В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

Фото: Basarnas Sulbar/via REUTERS

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В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

Фото: Antara Foto/Akbar Tado/via REUTERS

В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

Фото: Antara Foto/Akbar Tado via REUTERS

Ранее мы писали, что в марте в Хорватии произошло сильное землетрясение. Премьер-министр страны назвал его крупнейшим за последние 140 лет, а министр обороны Дамир Крстичевич приказал привлечь для разбора завалов армию.

Также ранее сообщалось, что в американском штате Гавайи произошло извержение вулкана Килауэа, который расположен на Большом острове и составляет порядка 14% от его площади.

Кроме того, на итальянском острове Сицилия произошло извержение крупнейшего действующего вулкана Европы — Этна.

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В мире

В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 42 секунды ago
0 0 3 minutes read

Тысячи людей покинули свои дома

В Индонезии в результате сильного землетрясения на острове Сулавеси погибли семь человек, сотни получили ранения.

Об этом сообщает Reuters.

Землетрясение магнитудой 6,2 балла ощущалось сильно в течение семи секунд, но оно не спровоцировало цунами.

Некоторые здания были сильно повреждены, в том числе две гостиницы, офис губернатора Западного Сулавеси и торговый центр.

Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии заявило, что за последние сутки землетрясения вызвали по крайней мере три оползня, и было отключено электроснабжение.

В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

Фото: Antara Foto/Akbar Tado via REUTERS

В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

Фото: Antara Foto/Akbar Tado via REUTERS

В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

Фото: Basarnas Sulbar/via REUTERS

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В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

Фото: Antara Foto/Akbar Tado/via REUTERS

В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

Фото: Antara Foto/Akbar Tado via REUTERS

Ранее мы писали, что в марте в Хорватии произошло сильное землетрясение. Премьер-министр страны назвал его крупнейшим за последние 140 лет, а министр обороны Дамир Крстичевич приказал привлечь для разбора завалов армию.

Также ранее сообщалось, что в американском штате Гавайи произошло извержение вулкана Килауэа, который расположен на Большом острове и составляет порядка 14% от его площади.

Кроме того, на итальянском острове Сицилия произошло извержение крупнейшего действующего вулкана Европы — Этна.

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    15 января, 01:55
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В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)

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