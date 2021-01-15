В Индонезии произошло сильное землетрясение: есть жертвы, сотни раненых (фото)
Тысячи людей покинули свои дома
В Индонезии в результате сильного землетрясения на острове Сулавеси погибли семь человек, сотни получили ранения.
Об этом сообщает Reuters.
Землетрясение магнитудой 6,2 балла ощущалось сильно в течение семи секунд, но оно не спровоцировало цунами.
Некоторые здания были сильно повреждены, в том числе две гостиницы, офис губернатора Западного Сулавеси и торговый центр.
Агентство по чрезвычайным ситуациям Индонезии заявило, что за последние сутки землетрясения вызвали по крайней мере три оползня, и было отключено электроснабжение.
Фото: Antara Foto/Akbar Tado via REUTERS
Фото: Antara Foto/Akbar Tado via REUTERS
Фото: Basarnas Sulbar/via REUTERS
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Фото: Antara Foto/Akbar Tado/via REUTERS
Фото: Antara Foto/Akbar Tado via REUTERS
Ранее мы писали, что в марте в Хорватии произошло сильное землетрясение. Премьер-министр страны назвал его крупнейшим за последние 140 лет, а министр обороны Дамир Крстичевич приказал привлечь для разбора завалов армию.
Также ранее сообщалось, что в американском штате Гавайи произошло извержение вулкана Килауэа, который расположен на Большом острове и составляет порядка 14% от его площади.
Кроме того, на итальянском острове Сицилия произошло извержение крупнейшего действующего вулкана Европы — Этна.
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