В мире

Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)

Photo of Admin Admin Send an email 13 секунд ago
0 0 2 minutes read

Для иммунизации используют китайский препарат Sinovac

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вакцинировался от коронавируса китайским препаратом Sinovac.

Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"Я тоже был вакцинирован", – написал он.

Глава государства отметил, что уже 254 тысячи медицинских работников получили уколы против COVID-19.

Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)

/ Фото: Telegram

Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)

/ Фото: Telegram

В тренде
“Гав…” и “конченый”: в Беларуси парень получил два года “домашней химии” за комментарий о Лукашенко

Напомним, накануне в Турции начался первый этап массовой вакцинации населения от коронавируса. Первыми прививку получат медработники и лица старше 65 лет.

Жители могут записаться на вакцинацию через государственные порталы получения услуг или через горячую линию Минздрава Турции.

Первый укол вакцины в прямом эфире уже сделали министру здравоохранения страны.

Как известно, Украина также закупит китайскую вакцину от коронавируса от компании Sinovac Biotech, если ее эффективность составит не менее 70%.

Тем временем бразильский биотехнологический центр Институт Бутантан, который проводил испытания CoronaVac, заявил, что вакцина продемонстрировала общую эффективность на уровне 50,38%.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Турция
вакцинация
вакцина
коронавирус
Реджеп Эрдоган
Sinovac

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)“Ответ будет очень жестким”: Алиев высказался о поездках властей Армении в Нагорный КарабахДругие страны Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)Не хватило денег на Буковель: Конор МакГрегор выложил фото из “отеля Тупицкого”Украина Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)Судьба решилась за минуту: история пассажира самолета, потерпевшего крушение в ИндонезииДругие страны Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)Отказ от русификации: Литва официально дала новое название ГрузииЕвросоюз Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)10 черных лебедей 2021 годаЭкономика Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)Израиль усиливает карантинные ограничения после массовой вакцинации от COVID-19Другие страны

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+7925 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Дипломат о решении ЕСПЧ по Крыму: “красная карточка” для Кремля
  • В деле украденной украинской иконы появился нацистский “след”
  • В Украине повысили цены на самое дешевое игристое вино

Все новости

  • Байден предложил выделить 400 млн долларов на борьбу с COVID-19

    15 января, 01:55
    США

  • Двое киевлян поехали отдохнуть и вернулись с малярией

    15 января, 01:02
    Другие новости

  • Токарь, который создал легендарный “Ералаш”. Каким был Борис Грачевский

    15 января, 00:19
    Шоу-бизнес

  • После вакцинации от коронавируса в Норвегии умерли 23 человека

    14 января, 23:54
    Другие страны

  • Переговоры по Донбассу: экс-министр назвал способ оживить процесс
    Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)

    14 января, 23:51
    Новости У24

  • Там точно не достанет: Лопес нашел способ, как избежать реванша с Ломаченко

    14 января, 23:50
    Бокс

  • Инаугурация Байдена будет звездной: кто выступит на праздничном мероприятии

    14 января, 23:35
    США

  • “Это принципиально”: Степанов выступил против российской вакцины
    Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)

    14 января, 23:34
    Новости У24

  • Ковалев попался на допинге. Он должен был драться в России, но неожиданно бой перенесли в США

    14 января, 23:25
    Бокс

  • Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)

    Снежная “каша” на дорогах и заторы на трассах: что происходит в Киеве

  • Работа шла неэффективно: Степанов рассказал о закупках лекарств в Украине
    Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)

    14 января, 23:12
    Новости У24

  • Массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется в феврале – глава Минздрава

    14 января, 23:10
    Украина

  • Украинцы будут получать COVID-паспорта – Степанов

    14 января, 22:51
    Украина

  • Звезда футбола, усадивший Шеву на банку, расстался с женой после утечки интимного видео

    14 января, 22:45
    Футбол

  • Первую ветку “Северного потока-2” достроят в июне – СМИ

    14 января, 22:36
    Экономика

  • 14 января, 22:31

    Цена газа для украинцев будет снижена: нардеп объяснила механизм

    Подробности

  • Имидж Украины испорчен — Степанов резко высказался о скандале с вакцинами
    Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)

    14 января, 22:31
    Новости У24

  • Минздрав и полиция проверят, как горнолыжные курорты соблюдают карантин

    14 января, 22:12
    Украина

  • Умер создатель “Ералаша” Борис Грачевский

    14 января, 22:03
    Шоу-бизнес

  • У Зеленского заявили о приверженности рыночным взаимоотношениям в вопросах газа

    14 января, 21:58
    Экономика

Президент Турции вакцинировался от коронавируса (фото)

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 13 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Полузащитник “Динамо” возглавил рейтинг самых дорогих украинских футболистов

1 час ago

Компания-конкурент SpaceX осуществила успешный запуск пассажирской ракеты

2 часа ago

Депутаты хотят обязать местные советы, парламент и комитеты транслировать свои заседания

2 часа ago

Доллар опять начал расти на валютном рынке: что предпринимает Нацбанк

3 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button