После вакцинации от коронавируса в Норвегии умерли 23 человека
Все умершие были старше 80 лет и страдали хроническими заболеваниями
После прививки от коронавируса в Норвегии скончались 23 человека.
Об этом сообщило Национальное агентство лекарственных средств.
Ведомство не указывает, какую вакцину они получили. С конца декабря 2020 года в Норвегии используют препарат, разработанный Pfizer и BioNTec.
Кроме того, 12 января 2021 года в Норвегию поступили первые четыре тысячи доз вакцины компании Moderna.
После случившегося институт национального здравоохранения изменил рекомендации по вакцинации пациентов старшего возраста. Все умершие были старше 80 лет и страдали хроническими заболеваниями.
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Как уточнил представитель агентства Стейнар Мадсен, агентство тщательно изучает, наступила ли смерть из-за прививки или просто совпала с вакцинацией.
Ранее мы сообщали, что в Норвегии, где недавно началась национальная кампания по вакцинации, скончались двое человек, которых привили средством от коронавируса Pfizer/BioNTech.
Ранее аналогичный скандал разгорелся и в Швейцарии, где скончался пожилой человек, которому тоже ввели препарат, разработанный Pfizer/BioNTech.
Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса
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