Лукашенко вводит штрафы за бело-красные флаги
К использованию будет запрещена и иная аналогичная символика
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал поправки в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым за использование запрещенной символики гражданам будут выписывать большие штрафы.
Как сообщает Белта, в Беларуси с 1 марта 2021 года жителей страны начнут штрафовать на 580 белорусских рублей (около 7 250 грн) за вывешивание красно-белых флагов, которые стали символом протестов.
"Для юридических лиц эта сумма установлена в несколько раз выше – 1 740 белорусских рублей (около 21 750 грн)", – говорится в сообщении.
К использованию будет запрещена и иная аналогичная символика.
При этом, правонарушитель сможет выбрать: заплатить штраф или отработать определенное количество часов общественных работ.
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Отмечается, что новые меры административной ответственности будут применяться с 1 марта.
Ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси прошла встреча с временным поверенным в делах Польши Мартином Войцеховским, на которой Минск потребовал в кратчайшие сроки выдать двух основателей самых популярных в республике Telegram-каналов – основателя и руководителя Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича.
Напомним, лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская предложила Литве изменить нынешнее название Беларуси в литовском языке (Baltarùsija) на Belarusià, о чем ранее говорил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
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