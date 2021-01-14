Ученые сравнили COVID-иммунитет после болезни и вакцинации – исследование
Иммунитет дает такой же уровень защиты, как и вакцина
Иммунитет, который образовывается после выздоровления от COVID-19, защищает от повторного заражения так же эффективно, как и вакцина.
Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на исследование организации общественного здравоохранения Англии.
"Иммунитет дает вам эффект почти как у вакцины Pfizer и гораздо лучший эффект, чем у вакцины AstraZeneca, и это обнадеживает людей", – сказала советник организации профессор Сьюзан Хопкинс.
После выздоровления от коронавируса иммунитет дает 83% защиту в течение 20 недель. Исследователи также отмечают:
- от повторного заражения коронавирусом с симптомами иммунитет защищает в 94% случаев;
- вероятность заболеть COVID-19 бессимптомно выше: в этом случае иммунитет работает в 75% случаев.
Ученые напомнили, что во время клинических испытаний популярная вакцина Pfizer показала эффективность в 95% случаев, AstraZeneca – в 65%.
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При этом исследование не позволяет сделать выводы об уровне иммунитета у пожилых людей, выздоровевших от коронавируса. Это связано с тем, что все участники тестов были в возрасте от 35 до 54 лет.
Также остается открытым вопрос о повторном заражении новыми штаммами коронавируса.
Напомним, ранее американские ученые выступили против использования противодиарейных и противоотечных препаратов для устранения симптомов COVID-19.
Кроме того, эпидемиолог предупредила об опасной особенности "британского" штамма коронавируса.
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