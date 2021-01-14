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Сильвио Берлускони экстренно госпитализирован: первые подробности

Photo of Admin Admin Send an email 19 секунд ago
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Везти экс-премьера и евродепутата в Италию было нецелесообразно

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в Монако – у него диагностировали сердечную аритмию.

Об этом сообщает Corriere Della Serra.

84-летнего политика доставили в кардиоторакальный центр в Монте-Карло 14 января.

Он попал в специализированную больницу из-за проблем с сердцем, а решение о необходимости срочной медпомощи было принято его личным врачом Альберто Зангрильо.

По его словам, ситуация была настолько опасной, что везти экс-премьера и евродепутата в Италию было нецелесообразно.

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При этом в пресс-службе партии "Вперед Италия", которую возглавляет Берлускони, утверждают, что вернуться домой он сможет уже через несколько дней.

Сам Берлускони в это время находился на вилле своей дочери в 35 километрах от Ниццы, где он самоизолировался из-за коронавирусной пандемии. Впрочем, это ему не особо помогло, так как осенью он уже переболел COVID-19. Позже сам он признавался, что заболевание проходило тяжело – у него развилась двусторонняя пневмония. Как признавался сам политик, он несколько раз думал, что умрет.

А в 2019 году Сильвио Берлускони перенес экстренную операцию из-за сильных болей в животе.

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Италия
Сильвио Берлускони
аритмия
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