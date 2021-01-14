Почему Израиль бомбит Сирию и когда это закончится

Тель-Авив наносит ракетные удары все чаще

В ночь на среду 13 января ВВС Израиля нанесли самый мощный ракетный удар по сирийским военным объектам за последние три недели. В результате бомбежки восточных районов Сирии Дейр-эз-Зор и Альбу-Камаль погибли по меньшей мере 57 человек, причем сирийцев из них менее половины, остальные – афганцы и иракцы. По данным иранских СМИ, среди убитых иранцев нет. Всего было нанесено 18 ракетных ударов. О причинах конфликта и чем он может закончится читайте в материале “Сегодня”.

Израиль бомбит Сирию вот уже 10 лет

С тех пор, как в 2011 году в Сирии вспыхнула гражданская война, Израиль нанес по ее территории сотни ракетных ударов. Разные источники называют от 39 до 50 массированных атак, в ходе которых было уничтожено 135 целей и убиты 217 человек.

В их числе — четыре мирных жителя, 12 сирийских военных, 124 бойца различных группировок несирийского происхождения, 56 бойцов “Хезболлы” и иракского ополчения “Аль-Хашд аш-Шааби” и 21 военнослужащий иранского Корпуса стражей исламской революции.

Только в прошлом ноябре были зафиксированы четыре израильские атаки в период с 18 по 26 ноября. В октябре был нанесен один удар. С 31 августа по 14 сентября — пять ударов. Следующие ракетные атаки были совершены 25 и 30 декабря.

В предпоследний раз Израиль нанес удар по позициям на юге и южных окраинах Дамаска 7 сентября, убив трех иранских ополченцев.

Какие цели атакует Израиль

Во-первых, военные базы, на которых размещены проиранские вооруженные формирования. Во-вторых, места хранения и производства как самих баллистических ракет, в свою очередь обстреливающих территорию Израиля (Тель-Авив особо подчеркивает, что каждый удар по сирийской территории носит ответный характер), так и электронной аппаратуры для точного наведения ракеты на цель. В-третьих, сирийские объекты ПВО.

Правда, как отмечают журналисты портала военной истории Warhead, большую часть сирийского ПВО “давно пора сдать в музей”, и особой опасности она не представляет. С 2014 года сирийцам удалось сбить только один израильский самолет.

По какой причине бомбят

Причины две. Во-первых, на сирийской территории бесконтрольно действуют незаконные шиитские формирования, в которых состоит немало иранских боевиков. Во-вторых, Сирия стала коридором для транспортировки из Ирана в Ливан оружия — из которого, собственно, и обстреливаются израильские территории.

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“С началом гражданской войны в Сирии влияние Ирана на сирийскую армию и сирийский истеблишмент многократно выросло. Подконтрольные Тегерану шиитские добровольцы афганского и пакистанского происхождения сделали много для того, чтобы президент республики Башар Асад удержался у власти”, — пишет портал Warhead.

В январе Институт исследований в области национальной безопасности в Тель-Авиве опубликовал ежегодный рейтинг угроз для Израиля. Номером третьем (после пандемии коронавируса и внутреннего политического кризиса) в нем называется иранская угроза. В числе прочего в отчете говорится, что постоянные бомбардировки военных целей в Сирии не дают Ирану в целом и “Хезболле” в частности закрепиться как следует на территории страны.

“Хотя начало войны против Израиля не ожидается, отдельные события могут перерасти в значительную эскалацию, прежде всего на северном фронте”,— написал в Twitter глава Института Амос Ядлин, бывший глава военной разведки генерал-майор в отставке.

Почему последняя по времени атака была самой массированной?

Таким образом Тель-Авив громко заявил не только Ирану и Сирии, но в первую очередь, администрации новоизбранного президента США Джо Байдена, что остается непреклонным в своей позиции. Об этом написал все тот же Амос Ядлин в своем Twitter.

По его словам, иранцы должны знать, что Израиль “не перестанет работать в Сирии даже при Байдене“, сирийцам нужно понимать, что за свободу действий, которую они дают иранцам на своей территории, они будут платить “высокую цену”, а приходящая администрация в Вашингтоне должна учитывать, что “помимо ядерной проблемы есть еще одно направление негативной деятельности Ирана, c которым необходимо разобраться”.

Когда Израиль прекратит бомбить Сирию?

С одной стороны, Израиль не желает новой полноценной войны, хотя и готов к ней. С другой стороны, обстрелы будут продолжаться, пока территорию Сирии не покинет последний иранский солдат.

Напомним, недавно в иранский парламент был внесен законопроект, который обязывает правительство Ирана принять меры по "уничтожению" Израиля к 2041 году.

По материалам: Сегодня