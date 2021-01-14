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Навальный возвращается в Россию: видео

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Политик сообщил, что уже купил билеты и 17 января вернется в РФ

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который больше трех месяцев продолжает лечение в Германии после отравления боевым ядом "Новичок", заявил, что возвращается в Россию.

Об этом он написал в Instagram.

Политик отметил, что оказался в Германии по одной причине: его пытались убить.

“Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моем убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать все, чтобы я не вернулся. Слуги действуют как обычно: фабрикуют новые уголовные дела против меня”, – заявил он.

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Навальный возвращается в Россию: видео

Навальный сообщил, что уже купил билеты и 17 января вернется в РФ.

По материалам: Сегодня

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0 0 Менее минуты назад
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