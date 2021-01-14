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Коронавирус-мутант пробрался уже в 25 европейских стран – ВОЗ

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Новый штамм вируса распространяется во всех возрастных группах

Мутацию коронавируса зафиксировали уже в 25 европейских странах. Этот штамм вируса распространяется значительно быстрее

Об этом на пресс-конференции заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

По его словам, новый штамм коронавируса распространяется во всех возрастных группах, однако не оказывает существенного влияния на тяжесть заболевания.

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Напомним, старший эксперт лаборатории Всемирной организации здравоохранения Франк Конингс заявил, что тесты на "оригинальный" коронавирус могут применяться и для выявления мутировавших штаммов.

А глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал появление нового штамма COVID-19 "естественным и ожидаемым".

По материалам: Сегодня

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