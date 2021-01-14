Хорватия изменила правила въезда для украинцев: что нужно знать

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Штаб гражданской защиты Хорватии обновил решение о временном запрете и ограничении пересечения границы Республики, которое касается и граждан Украины. Документ вступает в силу силу 14-го и будет действовать до 31 января.

Об этом сообщает Посольство Украины в Хорватии на своей странице в Facebook.

1. Новым решением Хорватия ввела специальные эпидемические мероприятия к лицам, прибывающим из стран, где распространяется новый штамм коронавируса.

Поэтому лица, в том числе и граждане Украины, которые прибывают в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действительный 48 часов), или им будет назначена 14-дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи ПЦР-теста за свои деньги на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции) и если тест будет отрицательный.

2. Граждане Украины, которые въезжают в Хорватию по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать без отрицательного результата ПЦР-теста при условии выезда с территории Хорватии в течение 12 часов с момента въезда.

3. Граждане Украины, которые планируют въезжать в Хорватию для осуществления волонтерской деятельности на территориях, пострадавших от землетрясения (Сисачко-Мославачкая жупания, часть Загребской и Карловацкой жупаний), имеют право въехать без отрицательного результата ПЦР-теста при наличии предварительного разрешения Штаба гражданской защиты Хорватии.

Другие условия въезда граждан Украины в Хорватию в период действия ограничительных мер остаются без изменений.

Граждане Украины, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию при исключительных основаниях:

Медицинские работники, исследователи в области здравоохранения, работники по уходу за пожилыми людьми;

Пограничники;

Работники транспортной отрасли;

Дипломаты, сотрудники международных организаций, военные, работники полиции, работники в гуманитарной сфере и лица гражданской защиты при исполнении своих служебных обязанностей;

Лица, путешествующие транзитом;

Лица, путешествующие с целью обучения;

Моряки;

Лица, путешествующие по неотложным личным/семейным причинам (похороны родственника, прием у врача), деловым причинам (наличие приглашения от принимающей стороны), которые имеют другие экономические интересы.

Гражданам Украины, которые указаны в пунктах 1, 7 и 8, будет разрешен въезд в Хорватию при наличии отрицательного результата ПЦР-теста, действительного 48 часов, или при въезде с обязательным соблюдением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

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Граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.

Запрет не распространяется на граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в странах ЕС при условии предъявления при въезде в Хорватию отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, не старше 48 часов (считая со времени забора до прибытия на пограничный переход), либо с обязательным соблюдением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

Лица, которые направляются в Хорватию транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

При наличии основания для въезда в Хорватию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте МВД Республики https://entercroatia.mup.hr/ и распечатать регистрационный номер заявки – такое подтверждение ускорит пересечение границы, однако не является разрешением на въезд от МВД Хорватии.

При пересечении границы и пребывании в Республике Хорватия все лица обязаны соблюдать эпидемиологические меры безопасности, а также общие и специальные рекомендации и инструкции Хорватского института общественного здоровья.

Напомним, в 2021-м Хорватия поможет Украине с лечением и реабилитацией ветеранов АТО/ООС.

В свою очередь Украина поможет Хорватии в ликвидации последствий разрушительного землетрясения, произошедшего перед Новым годом.

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Источник:

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