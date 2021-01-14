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Дуров одолжит миллиард долларов

Photo of Admin Admin Send an email 32 секунды ago
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Основатель Telegram стремиться избежать слияния или выхода на биржу

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров планирует привлечь около 1 млрд долларов в долг. Он уже провел соответствующие переговоры с инвесторами.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Information.

По данным собеседников издания глава Telegram рассматривает различные варианты финансирования, при которых не придется прибегать к слиянию или продаже.

Сообщается, что на переговорах с инвесторами речь шла о привлечении в долг средств, которые можно будет конвертировать в акции в ходе возможного размещения ценных бумаг на бирже.

По информации издания, Telegram уже несколько месяцев ищет новые источники финансирования, поскольку в апреле 2021 года Дуров должен выплатить деньги инвесторам блокчейн-платформы TON.

Также, по мнению издания, необходимость в привлечения средств возникла и из-за роста загрузок Telegram – Дуров ранее заявил, что аудитория мессенджера превысила 500 млн пользователей в месяц.

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Тем временем в компании Дурова не отрицают переговоры с инвесторами.

"К нам постоянно обращаются с предложениями о долговом финансировании. Мы их оцениваем, но еще не решили, как поступим", – рассказал представитель Telegram Маркус Ра.

Он уточнил, что рассматриваются разные варианты, но компания точно не намерена брать на себя обязательств, предполагающие слияние, продажу или выход на биржу.

Напомним, ранее Павел Дуров заявил, что его мессенджер с полмиллиарда пользователей является серьезной проблемой для корпорации Facebook и ее продукта WhatsApp, и компания Марка Цукерберга якобы тратит на маркетинг миллиарды долларов.

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