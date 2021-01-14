Дуров и миллиард долларов: основатель Telegram объяснил, что происходит (обновлено)

Основатель Telegram стремится избежать слияния или выхода на биржу

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров планирует привлечь около 1 млрд долларов в долг. Он уже провел соответствующие переговоры с инвесторами.

Об этом со ссылкой на источники сообщает The Information.

По данным собеседников издания глава Telegram рассматривает различные варианты финансирования, при которых не придется прибегать к слиянию или продаже.

Сообщается, что на переговорах с инвесторами речь шла о привлечении в долг средств, которые можно будет конвертировать в акции в ходе возможного размещения ценных бумаг на бирже.

По информации издания, Telegram уже несколько месяцев ищет новые источники финансирования, поскольку в апреле 2021 года Дуров должен выплатить деньги инвесторам блокчейн-платформы TON.

Также, по мнению издания, необходимость в привлечения средств возникла и из-за роста загрузок Telegram – Дуров ранее заявил, что аудитория мессенджера превысила 500 млн пользователей в месяц.

Тем временем в компании Дурова не отрицают переговоры с инвесторами.

"К нам постоянно обращаются с предложениями о долговом финансировании. Мы их оцениваем, но еще не решили, как поступим", – рассказал представитель Telegram Маркус Ра.

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Он уточнил, что рассматриваются разные варианты, но компания точно не намерена брать на себя обязательств, предполагающие слияние, продажу или выход на биржу.

Информацию издания прокомментировал сам Дуров в своем Telegram-канале. Основатель мессенджера заявил, что команда действительно получала от финансовых организаций предложения предоставить Telegram займ. Однако встреч не было.

"Неправда, что я встречался с какими-либо "банками и инвесторами" для обсуждения инвестиций и финансирования", – отметил Дуров.

В то же время он добавил, что кредит – один из возможных способов для Telegram оставаться "полностью независимым и верным своим ценностям при реализации стратегии монетизации".

Напомним, ранее Павел Дуров заявил, что его мессенджер с полмиллиарда пользователей является серьезной проблемой для корпорации Facebook и ее продукта WhatsApp, и компания Марка Цукерберга якобы тратит на маркетинг миллиарды долларов.

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