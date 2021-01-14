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Археологи нашли самый древний наскальный рисунок животного: фото

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Находка дает больше доказательств того, что древняя Индонезия была центром наскального искусства

Археологи обнаружили в пещерах Индонезии саму древнюю наскальную живопись – на рисунке изображены бородавчатые свиньи.

Об этом сообщает livescience.com.

На картине, нарисованной красной минеральной охрой, изображен дикий коротконогий зверь с лицевыми бородавками, который может весить почти до 85 кг.

Археологи нашли самый древний наскальный рисунок животного: фото

Фото: A. A. Oktaviana, ARKENAS, Griffith University

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По словам одного из руководителей исследования, профессора археологии Адама Брамма, эти свиньи все еще встречаются там и сегодня, хотя их количество постоянно сокращается.

Как отметил профессор, находка дает больше доказательств того, что древняя Индонезия была центром наскального искусства, и что первые традиции наскального искусства, вероятно, не возникли в Европе ледникового периода, как предполагалось ранее.

Брамм добавил, что бородавчатые свиньи Сулавеси уникальны для этого острова — они развивались там изолированно сотни тысяч лет назад. Археологические данные свидетельствуют о том, что люди охотились на этих свиней и даже приручили их.

Ранее сообщалось, что на острове Сулавеси в Индонезии археологи обнаружили древние рисунки свиней, рогатых животных, а также фигур человекоподобных существ. Эти изображения нанесены на стены пещеры красным пигментом около 40 тысяч лет назад.

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