В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях
Женщина оказалась взаперти с ребенком
В России в городе Екатеринбург произошел пожар в девятиэтажном доме – погибли восемь человек, среди них ребенок.
Об этом сообщает BBC.
По предварительной информации, одна из версий возникновения мощного возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России
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90 человек были эвакуированы в соседнюю гимназию.
Одной из жертв пожара стала женщина 1982 года рождения, которая вместе с семилетней дочерью просила помощи в Twitter.
"Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем", – написала жительница дома.
Ребенок умер по дороге в больницу. Сейчас выясняются все детали происшествия.
Ранее сообщалось, что десять младенцев погибли во время пожара в реанимационном отделении государственной больницы на западе Индии.
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