В мире

В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 2 minutes read

Женщина оказалась взаперти с ребенком

В России в городе Екатеринбург произошел пожар в девятиэтажном доме – погибли восемь человек, среди них ребенок.

Об этом сообщает BBC.

По предварительной информации, одна из версий возникновения мощного возгорания – неосторожное обращение с огнем.

В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях

Фото: МЧС России

В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях

Фото: МЧС России

В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях

Фото: МЧС России

В тренде
Папа Римский расширил права женщин

90 человек были эвакуированы в соседнюю гимназию.

Одной из жертв пожара стала женщина 1982 года рождения, которая вместе с семилетней дочерью просила помощи в Twitter.

"Помогите. Горим. Вызовите пожарных. Я с ребенком взаперти. Квартира снизу горит, задыхаемся. Девятый этаж, умираем", – написала жительница дома.

В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях

Ребенок умер по дороге в больницу. Сейчас выясняются все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что десять младенцев погибли во время пожара в реанимационном отделении государственной больницы на западе Индии.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Россия
екатеринбург
пожар

Читайте Segodnya.ua в Google News

Следите за нами в соцсетях

Подписывайтесь на нашу рассылку

Введите корректный email

Ок

Новости партнеров

Загрузка…

Популярные статьи

В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетяхНиколаевский депутат встретил Новый год “с Путиным” (фото)Политика В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетяхРоссияне вернули в зону строительства “Северного потока – 2” старый трубоукладчикЭкономика В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетяхРоссийский трубоукладчик снова покинул зону строительства “Северного потока – 2″Экономика В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях10 черных лебедей 2021 годаЭкономика В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетяхЗакусочную в честь Сталина открыли в Москве. Подают “шаурму от Берии и Хрущева” (фото)Fun В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетяхИ своим надоел: в России газета не советует смотреть пропагандиста СоловьеваРоссия

Новости партнеров

Загрузка…

загрузка…

В тренде

Коронавирус вУкраине

+5116 новых случаев за сутки

Все о COVID-19

  • Во Львове муж задушил молодую жену: трое маленьких детей остались сиротами
  • Рыночная или справедливая: что думают эксперты о цене газа для украинцев
  • Эпидемия в Украине пошла на спад, уходит ли коронавирус?

Все новости

  • В Британии ужесточат наказание за нарушение карантина

    13 января, 03:58
    Другие страны

  • Протесты в США: Трампу хотят запретить занимать государственные посты

    13 января, 03:48
    США

  • В Израиле планируют вакцинировать от COVID-19 детей

    13 января, 03:14
    Другие страны

  • Вице-президент США отказался отстранить Трампа от власти

    13 января, 02:58
    США

  • Убийство учителя во Франции: полиция задержала еще семь человек

    13 января, 02:32
    Евросоюз

  • Не только Pfizer и BioNTech: в Швейцарии разрешили вакцину от COVID-19 Moderna

    13 января, 02:21
    Евросоюз

  • В Беларуси оперативникам разрешили влезать в компьютеры граждан через удаленный доступ

    13 января, 01:49
    Другие страны

  • В Бельгии продлевают карантин до 1 марта

    13 января, 01:41
    Евросоюз

  • Карантин за свой счет: горсовет Черкасс отправили в неоплачиваемый отпуск

    13 января, 01:08
    Другие регионы

  • Палата представителей США будет голосовать по импичменту Трампа

    13 января, 00:49
    США

  • Автогонщик пережил взрыв и показал свои обгоревшие руки

    13 января, 00:36
    Формула-1

  • Взрыв дома на Позняках: спустя две недели возобновили демонтаж здания

    13 января, 00:22
    Другие новости

  • У реванша Поветкин – Уайт появилась официальная дата

    13 января, 00:17
    Бокс

  • В Нидерландах продлили жесткий карантин до 9 февраля

    13 января, 00:04
    Евросоюз

  • В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях

    “Феррари” подвел: футболист одолжил у соседа малолитражку, чтобы добраться на тренировку в снегопад

  • Лукашенко заявил, что Беларусь встала с колен и проведет чемпионат мира без Латвии

    12 января, 23:46
    Хоккей

  • “Не давайте денег Украине”: Гордон обратился к МВФ
    В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях

    12 января, 23:38
    Новости У24

  • Протесты в США: ФБР завело более 160 дел после беспорядков в Капитолии

    12 января, 23:31
    США

  • 12 января, 23:26

    Новая атака на Капитолий – чего ждут в Вашингтоне

    Подробности

  • “Шоковые” тарифы: названы цены на коммуналку в странах Восточной Европы
    В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях

    12 января, 23:21
    Новости У24

В России в пожаре погибли восемь человек: мать с ребенком перед смертью просили помощи в соцсетях

Наши соцсети

  • Facebook

  • Telegram

  • Youtube

  • Instagram

Связаться с нами

  • Контакты редакции

  • Написать нам

  • на сайте

  • Спецпроекты

  • Архив сайта

Политика сайта

  • Правила цитирования

  • Правила комментирования

  • Конфиденциальность и защита персональных данных

Стоковые фотографии от

© segodnya.ua, 2021

Лента новостей

Главное

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 35 секунд ago
0 0 2 minutes read
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Призер УПЛ с результативной ничьи начал международные зимние сборы

1 час ago

Samsung представил «умный» пылесос

2 часа ago

«Нормандские» советники продолжат переговоры на следующей неделе – Ермак

2 часа ago

Бабочки стремительно вымирают: популяция в Европе сократилась на 40%

2 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button